Diretta/ Foggia Paganese, streaming video tv: torna Zeman (Coppa Italia Serie C)

DIRETTA FOGGIA PAGANESE: RIECCO ZEMAN!

Foggia Paganese, in diretta sabato 21 agosto 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valevole per il primo turno a eliminazione diretta di Coppa Italia di Serie C. Match molto atteso perché rappresenta il ritorno ufficiale, per la quarta volta in carriera, di Zdenek Zeman sulla panchina rossonera. Il Foggia ritrova l’artefice della fase più esaltante della sua storia, gli anni vissuti in Serie A esprimendo un gioco spettacolare e sfiorando l’Europa. Ora le prospettive sono diverse e dalla Coppa Italia il tecnico boemo cercherà riscontri nell’apprendimento del 4-3-3 dai suoi ragazzi.

La Paganese si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione come una vera e propria Highlander della Serie C: i campani hanno evitato la retrocessione all’ultimo secondo nei play out contro il Bisceglie della scorsa annata, dopo altri campionato vissuti sul filo del rasoio. Poi, dopo l’iniziale esclusione dalla Serie C, sono stati l’unico club riammesso grazie ai ricorsi estivi: durissimi a morire, gli azzurrostellati ripartono con l’obiettivo di vivere finalmente una stagione per rincorrere sì la salvezza, ma senza il cuore in gola fino all’ultimo minuto utile.

DIRETTA FOGGIA PAGANESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Paganese non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Coppa Italia di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare della competizione in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA PAGANESE

Le probabili formazioni di Foggia Paganese, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria. Per il Foggia, Zdenek Zeman schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alastra, Martino, Nicoletti, Petermann, Markjc, Sciacca, Merkaj, Rizzo, Ferrante, Curcio, Rocca. Risponderà la Paganese allenata da Lello Di Napoli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Baiocco; Sirignano, Schiavino, Cernuto; Mattia, Onescu, Antezza, Zanini, Squillace; Mendicino, Diop.

