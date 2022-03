Diretta Foggia Picerno/ Streaming video tv: Zeman a caccia dei tre punti (Serie C)

DIRETTA FOGGIA PICERNO: ZEMAN PER RITROVARE LA VITTORIA!

Foggia Picerno, in diretta domenica 13 marzo alle ore 17:30 dallo stadio Pino Zaccheria di Foggia, è valida per la trentunesima giornata del girone C di Serie C. I satanelli sono reduci dal pareggio conseguito nel derby giocato a Taranto, gara terminata con il punteggio di 1-1. Per la squadra di Zdenek Zeman si è trattato del secondo pareggio consecutivo, con il Foggia che è scivolato in nona posizione con 41 punti. I rossoneri cercano una vittoria che manca dallo scorso 19 febbraio, in occasione del successo nel derby contro il Monopoli.

Il Picerno arriva alla sfida di Foggia, dopo il pareggio conseguito sul campo del Monterosi Tuscia nell’ultima gara disputata, partita terminata 1-1. La squadra di Leonardo Colucci è una delle squadre rivelazione di questo campionato, infatti occupa il decimo posto con 40 punti, in zona playoff. La gara di andata, disputata lo scorso 30 ottobre si è conclusa in parità, con Picerno e Foggia che si sono divisi la posta in palio fissando il risultato sull’1-1.

DIRETTA FOGGIA PICERNO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Foggia Picerno di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilitata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FOGGIA PICERNO

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Foggia Picerno, le quali si affronteranno nella gara valida per la trentunesima giornata del girone C di Serie C. L’allenatore dei satanelli, Zdenek Zeman dovrebbe schierare i suoi uomini con il suo classico modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione titolare del Foggia: Dalmasso; Nicolao G., Garattoni, Girasole, Rizzo A.; Garofalo V., Petermann, Di Paolantonio; Merola, Ferrante, Curcio.

Il tecnico del Picerno, Leonardo Colucci, dovrebbe rispondere proponendo la sua squadra con il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione titolare rossoblù, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta che giocherà contro il Foggia: Viscovo; Setola, De Franco, Garcia, Finizio; De Ciancio, Dettori, Viviani; Reginaldo, Gerardi, D’Angelo.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Foggia Picerno di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. La vittoria del Foggia, abbinata al segno 1, è quotata 1.87. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X è proposto a 3.35. Sembra difficile poter assistere al successo del Picerno, che associato al segno 2 ha una quota di 4.00.

