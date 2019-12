Diretta Fognini Monfils/ Streaming video tv, semifinale Diriyah Cup 2019 (tennis)

Fognini Monfils si gioca alle ore 11:00 italiane di venerdì 13 dicembre (salvo variazioni nel programma), ed è la semifinale della Diriyah Cup 2019: il torneo esibizione di tennis è organizzato in Arabia Saudita, per la prima volta nella storia questo Paese ha aperto le porte allo sport della racchetta e l’ingente montepremi (3 milioni di dollari) ha attratto gli otto partecipanti che si sono sfidati nel classico tabellone ad eliminazione diretta, ma questa volta con i perdenti che sono andati a giocare una sorta di torneo di consolazione, escamotage utile a vederli in campo almeno altri due giorni. Si chiude già domani: un appuntamento che come detto non va oltre il mero aspetto “folcloristico” e di divertimento (eventuale) per gli appassionati e il pubblico presente. Per noi, può sicuramente essere un’occasione per vedere all’opera Fognini in attesa che si apra ufficialmente la stagione 2020; in senso stretto la diretta della Diriyah Cup 2019 è un modo come un altro per attirare sempre più appassionati verso il gioco del tennis, e anche questi tornei svolgono il compito.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Fognini Monfils: la Diriyah Cup 2019 non viene trasmessa sui canali del nostro Paese, e dunque non avrete a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per seguire la partita. Potrete comunque ricavare informazioni utili sul torneo esibizione e sui tennisti partecipanti sul sito ufficiale, che trovate all’indirizzo www.diriyahtenniscup.com e che è ovviamente consultabile liberamente.

DIRETTA FOGNINI MONFILS: IL CONTESTO

Fognini Monfils è una delle due semifinali della Diriyah Cup 2019: a fare da traino a questa competizione in Arabia Saudita è naturalmente lo spropositato montepremi messo a disposizione dagli organizzatori. I tre milioni di dollari che vanno al vincitore sono praticamente la stessa cifra che spetta al vincitore degli Us Open: questo naturalmente attrae anche chi magari uno o più Slam l’ha già messo in bacheca (vedi Wawrinka), chi è stato tra i primi 10 al mondo e qualcosa deve avere messo da parte (Fognini) e soprattutto chi non si è mai avvicinato a certi livelli. La Diriyah Cup, insomma, resta un’esibizione: il livello non è più alto dei tanti tornei che affollano il calendario della off season del tennis o che si giocano (magari anche come match singolo) nel corso dell’anno, ma ci dà anche la dimensione di come si possa organizzare qualcosa del genere avendone le disponibilità. Da un certo punto di vista, sembra di essere tornati ai tempi della divisione tra amatori e professionisti, quando i primi “speculatori” avevano intravisto la possibilità di fare soldi sulla voglia di certi campioni di guadagnare qualcosa, e che dunque abbandonavano i dilettanti (e i circuiti ufficiali) per girare il mondo ed esibirsi, sera dopo sera, magari contro lo stesso avversario per mesi interi. Qui naturalmente stiamo parlando di qualcosa di ancora diverso, ma con l’idea di fondo che per quanto ricchi e suggestivi questi tornei non valgono chiaramente un appuntamento ufficiale Atp; sia come sia, Fabio Fognini resta un motivo di interesse per gli appassionati italiani e dunque vedremo quello che combinerà oggi nella semifinale della Diriyah Cup 2019.



