Diretta Fognini Sandgren/ Streaming video tv, ottavi Australian Open 2020

La diretta Fognini Sandgren sarà naturalmente il piatto forte in ottica italiana di oggi, domenica 26 gennaio, giorno di mezzo agli Australian Open 2020. Dunque Fabio Fognini è riuscito a raggiungere gli ottavi di finale del primo torneo stagionale del Grande Slam a Melbourne e oggi dovrà affrontare l’americano Tennys Sandgren, il quale ha già eliminato Matteo Berrettini al secondo turno e dunque spera ora di eliminare un altro italiano. Noi naturalmente auspichiamo invece una rivincita per tramite di Fabio Fognini, finora protagonista di un percorso decisamente particolare in questi Australian Open: infatti il tennista ligure ha faticato tantissimo nei primi due turni, entrambi vinti solo al tie-break del quinto set, mentre poi è salito di tono vincendo venerdì in tre soli set la partita del terzo turno contro l’argentino Guido Pella.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE FOGNINI SANDGREN

La diretta tv di Fognini Sandgren – che indicativamente è attesa all’incirca per le ore 6.00 italiane del mattino – sarà naturalmente garantita nel contesto del lungo collegamento da Melbourne sui due canali di Eurosport: non possiamo garantire che si tratterà di una diretta integrale, dal momento che sono molte le partite da seguire, ma come minimo ci saranno senza dubbio ampie finestre anche su Fognini Sandgren. In alternativa potrete seguire i match del torneo di tennis anche sulla piattaforma Eurosport Player, della quale dovrete essere clienti e che vi fornirà un’ampia gamma delle partite in diretta streaming video. Ricordiamo che il sito ufficiale del torneo, per tutte le informazioni utili (anche il live score delle singole partite) è all’indirizzo www.ausopen.com.

DIRETTA FOGNINI SANDGREN: IL CONTESTO

La diretta di Fognini Sandgren rimette in copertina il nostro Fabio: va bene la grande crescita di Matteo Berrettini e senza dubbio Jannik Sinner sarà il futuro, ma per il momento il punto di riferimento del tennis italiano resta ancora lui, con tutti i suoi pregi e i difetti che abbiamo avuto modo di notare nella prima settimana degli Australian Open 2020. Nei primi due turni infatti Fognini ha sempre vinto al tie-break del quinto set: partite lunghissime e ricche di colpi di scena, nelle quali però Fabio Fognini alla fine è sempre riuscito ad avere la meglio. Nel terzo turno finalmente una vittoria “normale” contro l’argentino Guido Pella, il modo ideale per arrivare alla sfida con Sandgren, che come detto ha già eliminato Berrettini in precedenza ma non è male come avversario agli ottavi – dove avrebbe potuto esserci il derby. I quarti appaiono a portata di mano: la pazzia di Fognini è proverbiale, ma questa è un’occasione da non lasciarsi sfuggire…



