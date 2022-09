Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Monza 2022)

Domenica con la diretta Formula 1 da Monza, perché all’Autodromo Nazionale si corre il Gran Premio d’Italia 2022, sedicesimo appuntamento del Mondiale: l’attesissima tappa italiana è ancora più affascinante del solito in occasione del centenario della costruzione dell’Autodromo, casa della velocità e della Ferrari. A Monza si sente fortissimo il rombo dei motori sui lunghi rettilinei, ma ancora di più la passione e il tifo degli appassionati della Ferrari, soprattutto grazie al ritorno del pubblico con piena capienza. Il sogno iridato sta sfumando, ma vincere a Monza con la Ferrari è qualcosa di straordinario, come ha imparato nel 2019 Charles Leclerc e come sogna di scoprire il compagno di squadra Carlos Sainz, anche se a causa della penalizzazione servirebbe una gara “pazza” – ma Pierre Gasly nel 2020 e Daniel Ricciardo l’anno scorso non erano di certo tra i papabili della vigilia come vincitori…

Diretta Formula 1/ Qualifiche Gp Italia 2022 Monza: pole position per Leclerc!

Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 15.00 e diamo anche alcune importanti informazioni tecniche per seguire la diretta Formula 1: la gara si svolgerà sulla distanza di 53 giri, ognuno dei quali misura 5.793 metri, per un totale di 306,720 km. Salvo imprevisti, questa è la gara che richiede il minor tempo per essere completata, visto che Monza è la pista dove si toccano le velocità medie più alte; inoltre sono numerose le possibilità che il tracciato lombardo offre per tentare il sorpasso, che potrebbero essere ulteriormente favoriti dall’utilizzo del Drs sul rettilineo d’arrivo e nel tratto compreso fra la Seconda di Lesmo e la Variante Ascari.

Diretta Formula 1/ Carlos Sainz primo nella FP2, Ferrari ok! GP Italia Monza 2022

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

Naturalmente la gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio d’Italia c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi dell’appuntamento di Monza per seguire la Formula 1 in streaming e tv.

DIRETTA FORMULA 1/ Gp Olanda: Verstappen fa tutto alla perfezione, gli altri no!

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché naturalmente il Gran Premio d’Italia è tra quelli che pure su Tv8 sarà visibile in tempo reale. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI MONZA

Poche ma celeberrime le curve della pista di Monza, che è di fatto l’unica sopravvissuta alla Formula 1 di oggi senza subire le modifiche che hanno ad esempio stravolto i tracciati di altri circuiti storicamente velocissimi quali Silverstone e ancora di più Hockenheim. Le ricordiamo tutte, perché sono nomi che hanno fatto la storia al Gran Premio d’Italia che oggi ci emozionerà con la diretta Formula 1: dopo il traguardo ecco la Prima Variante, delicatissima al primo giro visto che di fatto è un “imbuto” nel quale tutti si butteranno sperando di guadagnare ma con il rischio concreto di compromettere la gara dopo pochi metri; poi ecco la Curva Grande o di Biassono, la Variante della Roggia, naturalmente le due curve di Lesmo e poi ancora la leggerissima piega del Serraglio nella picchiata verso la Variante Ascari ed infine la Parabolica, probabilmente la curva più spettacolare e caratteristica delle alte velocità che si raggiungono a Monza.

Infine, altro punto caratteristico del circuito brianzolo è il podio sospeso sopra la pista: da nessuna altra parte il pubblico è così vicino ai tre protagonisti della cerimonia di premiazione, anche grazie all’immancabile invasione di pista al termine della gara, sperando magari di festeggiare un successo della Ferrari che renderebbe molto più dolce una stagione che era iniziata alla grande per la Ferrari e poi è andata annetto calo tra guasti, errori e troppe strategie sbagliate, vanificando il fatto di avere una monoposto finalmente molto competitiva.

DIRETTA FORMULA 1, GP ITALIA: LE INFO TECNICHE

Per analizzare la diretta Formula 1 da un punto di vista tecnico, la Brembo informa che si tratta di un circuito particolare per l’impianto frenante. A Monza le frenate sono poche, per l’esattezza sei: in effetti si frena solamente nel 12% del tempo di percorrenza di un giro (nove secondi e mezzo al giro), ma questi sforzi brevi sono molto intensi, tanto che ben quattro frenate su sei sono considerate altamente impegnative per i freni – anche se tra una e l’altra c’è il tempo per fare “respirare” l’impianto. La frenata più impegnativa naturalmente è quella dopo il traguardo per affrontare la Prima Variante​.

Per quanto riguarda invece le gomme, le tre mescole Pirelli a disposizione dei piloti saranno le C2, C3 e C4, contrassegnate rispettivamente dal colore bianco, giallo e rosso. Possiamo definirla una scelta in linea con l’anno scorso, anche quest’anno infatti vengono esclusi il compound più duro e quello più morbido, optando per quelli intermedi. La pista di Monza richiede un bassissimo carico aerodinamico, dunque gli pneumatici Pirelli sono chiamati a fornire il massimo grip meccanico in curva, di conseguenza lo stress subito dalle gomme è molto elevato. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una delle corse da sempre più emozionanti, divertenti e appassionanti, con un valore speciale nel mito dell’Autodromo Nazionale che compie 100 anni alla presenza del Presidente Sergio Mattarella: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio d’Italia 2022 sul circuito di Monza sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA