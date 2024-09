DIRETTA FORMULA 1 GARA GP AZERBAIJAN 2024: LA POLEMICA

Aspettando la diretta Formula 1 con la gara del Gp Azerbaijan 2024, possiamo riferire del sorgere di una polemica innescata da Adrian Newey e ripresa prontamente da Max Verstappen. L’ingegnere, che ha recentemente firmato con Aston Martin, nel corso del podcast High Performance ha sottolineato come l’informazione resa da Sky Sports UK sia stata, e sia tuttora, spesso e volentieri “piuttosto nazionalistica”, posizione che ovviamente Newey non condivide. A corredo di ciò, ha portato come esempio la “demonizzazione” di Max Verstappen, reo di aver tolto il Mondiale 2021 a Lewis Hamilton, ma anche certi giudizi nei confronti di Sebastian Vettel.

Verstappen, intervistato a Baku, si è detto “d’accordo al 100%”, e va ricordato che già in passato, proprio per le accuse seguite al primo titolo mondiale vinto – in quel celeberrimo ultimo giro ad Abu Dhabi, dopo l’ingresso della Safety Car – il pilota olandese della Red Bull aveva rifiutato di concedere interviste a Sky Sports UK, manifestando così il proprio disaccordo con l’emittente. Ora arriva il Gp Azerbajian 2024 a Baku e Verstappen ha altri problemi, ovvero tenere a distanza un arrembante Lando Norris e tornare alla vittoria, perché il suo margine in classifica si sta sempre più assottigliando pur restando al momento solido. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA GARA, GP AZERBAIGIAN 2024 FORMULA 1 BAKU IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta tv Formula 1 sarà disponibile come sempre sul canale numero 207 della piattaforma satellitare di Sky Sport con il racconto di Carlo Vanzini e tutta la squadra di commentatori e inviati, mentre la diretta Formula 1 in streaming video sarà tramite Sky Go o Now Tv, sempre in esclusiva per i propri abbonati. Dopo l’eccezione Monza tuttavia si torna alla normalità per quanto riguarda la possibilità di seguire il Gran Premio anche in chiaro su Tv8, che sarà solo in differita dalle ore 16.00, mentre tutti gli aggiornamenti saranno forniti da sito Internet e profili social ufficiali della diretta Formula 1.

FORMULA 1: LA FERRARI SOGNA A BAKU!

Un pranzo della domenica in compagnia della diretta Formula 1 e con la Ferrari ambiziosa ci attende grazie al Gran Premio d’Azerbaigian 2024 in programma a Baku oggi, 15 settembre. Diamo infatti subito uno sguardo alle info pratiche, che ci dicono come la partenza della diretta Formula 1 avrà luogo alle ore 13.00, considerate le due ore di fuso orario rispetto all’Italia; poi la gara del GP Azerbaigian 2024 si disputerà sulla distanza dei 51 giri del Baku City Circuit, per un totale di 306,049 km, dal momento che ogni singolo giro del particolare tracciato della capitale azera misura 6,003 km.

L’attesa naturalmente è altissima dopo il capolavoro di Charles Leclerc e della Ferrari due settimane fa con la vittoria a Monza frutto di una sapiente strategia, ieri chiaramente è stato il giorno riservato alle qualifiche ed ecco altre eccellenti notizie per la Rossa, con la quarta pole position consecutiva in Azerbaigian per Leclerc e anche il terzo posto di Carlos Sainz. Ferrari dunque in grande spolvero, con Oscar Piastri in mezzo ai due ma Lando Norris solo diciassettesimo; questa è una buona notizia per Max Verstappen, per il quale tuttavia la diretta Formula 1 oggi non si annuncia semplice, partendo sesto e stranamente dietro a Sergio Perez, quarto.

DIRETTA FORMULA 1, GP AZERBAIGIAN 2024: DUE TALENTI RAMPANTI

Non è solo il Cavallino della Ferrari ad essere “rampante” in questo momento nella diretta Formula 1. Se Charles Leclerc è tornato a far sognare milioni di tifosi in tutto il mondo, adesso vogliamo parlare anche di due nuovi talenti. Il primo è direttamente legato proprio alla Ferrari, perché parliamo del classe 2005 inglese Oliver Bearman, che in tanti ricorderanno settimo in Arabia Saudita proprio al volante della Rossa, correndo al posto di Carlos Sainz che aveva l’appendicite. La Ferrari lo ha poi indirizzato verso il team satellite Haas, di cui sarà pilota titolare nel 2025, però Bearman gareggia già qui a Baku in sostituzione dello squalificato Kevin Magnussen e nelle qualifiche è stato undicesimo, tre posizioni meglio del veterano Nico Hulkenberg.

L’altro nome nuovo è il classe 2003 argentino Franco Colapinto, che ha fatto il proprio debutto come pilota titolare della Williams due settimane fa a Monza e ieri ha firmato un eccellente nono posto, qualificandosi per il Q3 su un tracciato decisamente complicato e anomalo come quello di Baku e precedendo il compagno di squadra Alexander Albon. In questo caso il futuro è ancora tutto da scrivere, anche perché nel 2025 arriverà Sainz alla Williams, ma le prospettive sono decisamente interessanti. A stuzzicarci però adesso è soprattutto una domenica nella quale la Ferrari sogna in grande, cediamo quindi la parola alla diretta Formula 1 per la gara del Gran Premio d’Azerbaigian 2024 a Baku!