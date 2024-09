DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: IL GIORNO DELLE QUALIFICHE A BAKU

Sempre affascinante l’appuntamento con la diretta Formula 1 per le qualifiche del Gran Premio d’Azerbaigian 2024 sull’anomalo circuito cittadino di Baku, che ci terranno compagnia oggi, sabato 14 settembre. Innanzitutto ricordiamo a tifosi ed appassionati gli appuntamenti, che saranno prima del solito a causa di due ore di fuso orario tra l’Italia e la capitale dell’Azerbaigian: la terza sessione di prove libere FP3 ci attenderà quindi alle ore 10.30 italiane, mentre la battaglia per la pole position catalizzerà la nostra attenzione sulle qualifiche a partire dalle ore 14.00, con Charles Leclerc a caccia di quello che sarebbe un poker di pole consecutive a Baku.

Le prime indicazioni ci sono arrivate naturalmente dalle due sessioni di prove libere disputate ieri, comprese le numerose interruzioni con bandiera rossa, perché gli errori sono sempre in agguato su un circuito cittadino, con le barriere molto vicini in lunghi tratti della pista. Nella FP1 ne aveva fatto le spese anche Charles Leclerc, fin da subito molto veloce ma poi autore di un errore alla curva 15, con Max Verstappen leader della classifica dei tempi grazie a un acuto in extremis. Nel pomeriggio, la diretta Formula 1 della FP2 aveva poi visto sempre Leclerc protagonista nel bene e nel male, con problemi allo sterzo ma anche il primo posto finale nella classifica dei tempi davanti al redivivo Sergio Perez, Lewis Hamilton e l’altra Ferrari di Carlos Sainz.

FORMULA 1 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV GP AZERBAIGIAN: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE A BAKU

La diretta Formula 1 torna ad essere una prerogativa per gli abbonati di Sky Sport a Baku: il punto di riferimento per seguire le qualifiche in tempo reale sarà infatti solamente il canale Sky Sport Formula 1 HD, numero 207 della piattaforma satellitare, mentre la telecronaca di Carlo Vanzini sarà disponibile in chiaro su Tv8 solamente in differita dalle ore 18.30, a differenza di Monza. Di conseguenza pure la diretta Formula 1 in streaming video torna ad essere un’esclusiva per gli abbonati tramite Sky Go o Now TV.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING, QUALIFICHE GP AZERBAIGIAN: DOPO MONZA, TUTTO È POSSIBILE

Detto in sintesi quanto è successo ieri nel primo giorno della diretta Formula 1 per il GP Azerbaigian 2024 a Baku, è chiaro che l’attesa è alta soprattutto perché siamo reduci dal trionfo di Charles Leclerc e della Ferrari a Monza due settimane fa, al termine di un Gran Premio che ha esaltato la Rossa ma fatto felice anche la McLaren, ormai davvero vicinissima alla Red Bull nella classifica del Mondiale Costruttori e con ambizioni crescenti per Lando Norris anche tra i Piloti. L’ultimo terzo della stagione (mancano otto gare su 24 compresa questa) si annuncia quindi davvero eccitante e pure la Ferrari può coltivare sogni di gloria, almeno per il Mondiale Costruttori.

Fare previsioni però è davvero difficile, perché con quattro scuderie competitive a livello molto alto gli scenari possono cambiare velocemente, anche all’interno di un singolo weekend. Lo abbiamo visto anche ieri: Verstappen dal primo al sesto posto nelle due sessioni, ma in compenso la Red Bull ha visto molto bene Perez nel pomeriggio; Leclerc che è stato molto veloce ma ha anche dovuto fare i conti con un incidente e un guasto meccanico; forse leggermente più in ombra la McLaren, che però parte dalla base migliore di tutti in questo momento. La certezza è una sola: sarà imperdibile la diretta Formula 1 per le qualifiche del Gran Premio d’Azerbaigian 2024 a Baku!