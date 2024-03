DIRETTA FORMULA 1/ Gara live video streaming GP Bahrain 2024 Sakhir: dove eravamo rimasti? (oggi 2 marzo)

DIRETTA FORMULA 1: L’ANNO SCORSO

Ovviamente nel presentare la diretta Formula 1 del Gp Bahrain 2024 a Sakhir, trattandosi della prima gara dobbiamo ricordare quale sia la situazione da cui arriviamo, ovvero come si era conclusa la scorsa stagione. Era stato un dominio per Max Verstappen e la Red Bull: l’olandese aveva vinto il suo terzo titolo mondiale consecutivo e ovviamente le Lattine Volanti il Mondiale costruttori, vincendo tutte le gare tranne una (a Singapore aveva trionfato Carlos Sainz). A Verstappen il record di vittorie stagionali, clamorosamente 19, e anche quello della striscia di successi più lunga, 10 tra Miami e Monza, riuscendo anche a vincere le ultime sette gare nonostante un Mondiale in ghiaccio.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Verstappen subito in pole position! GP Bahrain 2024 Sakhir (oggi 1° marzo)

Al secondo posto si era classificato Sérgio Perez, che aveva messo alle spalle Lewis Hamilton e Fernando Alonso; lo spagnolo, partito fortissimo con una ottima Aston Martin, era poi calato come la sua monoposto, venendo agganciato da Charles Leclerc che aveva vinto il duello interno in Ferrari con Sainz, scavalcato anche da Lando Norris con la McLaren. Per quanto riguarda i costruttori, gli 860 punti della Red Bull erano stati superiori alla somma di quelli messi insieme da Mercedes (409) e Ferrari (406): un dominio totale, poi quarta posizione per una grande McLaren anche se non all’altezza delle big, quinta una Aston Martin che come detto ha perso smalto con l’andare della stagione. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Formula 1/ Prove libere live video streaming: Hamilton il più veloce! (Gp Bahrain 2024, 29 febbraio)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale di Formula 1 è trasmessa integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Bahrain c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi, l’appuntamento da Sakhir con la diretta Formula 1 in streaming video e tv.

DIRETTA TEST FORMULA 1 SAKHIR 2024/ Classifica tempi: Charles Leclerc 1°, Ferrari c'è! (oggi 23 febbraio)

Ricordiamo che la diretta streaming video della Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il telecronista Sky è Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali Marc Gené, inoltre Mara Sangiorgio sarà la principale inviata nel paddock. Per quanto riguarda la tv in chiaro, ricordiamo di nuovo che non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché per il Gran Premio del Bahrain 2024 sarà disponibile per tutti solamente una differita alle ore 21.30. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

SI COMINCIA DI SABATO!

Un curioso sabato nel segno della diretta Formula 1 dal circuito di Sakhir, dove oggi 2 marzo si corre il Gran Premio del Bahrain 2024, l’attesissimo primo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Si riparte dal dominio di Max Verstappen sulla passata stagione, che è stato talmente netto che per tutti gli altri sono rimasti solo le briciole e talvolta nemmeno quelle: proprio per questo tuttavia c’è grandissima voglia di ricominciare, dopo l’inverno che ci ha fatto compagnia con clamorose notizie di mercato ma per il futuro, naturalmente le presentazioni delle nuove monoposto e infine tre giorni di test proprio a Sakhir, unica occasione di effettuare prove in pista prima del via alla nuova avventura.

L’atmosfera sarà quindi particolare: dopo le emozioni delle qualifiche di ieri, che ci hanno dato i primi verdetti sul giro secco, la speranza è quella di assistere a un Gran Premio divertente e combattuto, che ci dia le prime indicazioni anche sui rapporti di forza sulla distanza della intera corsa. Ricordiamo allora che la partenza della gara sul tracciato del Bahrain avrà luogo alle ore 16.00 italiane nonostante due ore di fuso orario, cioè quando a Sakhir saranno le 18.00; in effetti una delle caratteristiche tipiche della diretta Formula 1 di questa corsa, almeno da circa una decina di anni a questa parte, è che il GP Bahrain si disputa in notturna. Il fascino è assicurato, in tanti sperano che la notte possa colorarsi di rosso Ferrari…

DIRETTA FORMULA 1 GP BAHRAIN 2024: LE CARATTERISTICHE DI SAKHIR

Diamo adesso alcune importanti informazioni tecniche per seguire al meglio la diretta Formula 1 del Gran Premio del Bahrain 2024: la gara si svolgerà sulla distanza di 57 giri, ognuno dei quali misura 5.412 metri, per un totale di 308,238 km. Si utilizzerà infatti il layout classico per il Gran Premio del Bahrain, quello usato sempre negli ultimi anni, ad eccezione della gara sul tracciato più breve del Bahrain International Circuit, che aveva completato la doppietta di eventi al Sakhir nel 2020. Questa pista ormai ha pochi segreti, sia perché è in calendario da circa 20 anni sia perché è pure sede di sessioni di prova, come appunto i tre giorni di test che sono stati l’unico “allenamento” di questo inverno.

Sono quindici le curve che caratterizzano il circuito del Bahrain, che è completo dal punto di vista tecnico, dal momento che comprende sia tratti tortuosi sia alcuni rettilinei decisamente lunghi, tra i quali naturalmente quello del traguardo ma anche quelli fra le curve 3 e 4, 10 e 11 ed infine 13 e 14. I tratti sui quali si potrà attivare il Drs sono passati già negli anni scorsi da due a tre e saranno tutti i già citati rettilinei tranne quello tra le curve 13 e 14, dunque le possibilità di sorpassare non dovrebbero mancare, d’altronde da questo punto di vista il Sakhir è un circuito sicuramente apprezzabile e in genere garanzia di gare emozionanti, a maggior ragione se c’è pure il fascino del debutto stagionale. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile per la vittoria della corsa: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Bahrain 2024 sul circuito del Sakhir sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA