Diretta Formula 1/ Gara live streaming video, vincitore GP Giappone 2024 Suzuka, oggi domenica 7 aprile

DIRETTA FORMULA 1, GP GIAPPONE 2024: LA GARA

La diretta Formula 1 dal circuito di Suzuka ci accompagnerà a colazione, perché le sette ore di fuso orario naturalmente collocheranno per noi di primo mattino il Gran Premio del Giappone 2024, che è il quarto appuntamento del Mondiale 2024, dal momento che per la prima volta si corre nel Paese del Sol Levante in primavera. Vista la nuova collocazione in calendario ovviamente non può essere tempo di verdetti, tuttavia la vittoria di Carlos Sainz con tanto di doppietta della Ferrari nello scorso Gran Premio a Melbourne hanno rilanciato l’interesse, perché il dominio di Max Verstappen e della Red Bull, che proprio a Suzuka l’anno scorso vinse matematicamente il titolo del Mondiale Costruttori, non appare più così monolitico. Certo, le lattine restano il team di riferimento e il monopolio della prima fila con Verstappen che in qualifica ha conquistato la pole position davanti al compagno di squadra Sergio Perez indica chiaramente che la Red Bull resta il punto di riferimento, che vuole rilanciare la propria superiorità.

Come abbiamo già accennato, bisogna naturalmente tenere presente che la partenza della gara sul circuito nipponico avrà luogo già alle ore 7.00 italiane, cioè quando a Suzuka saranno le 14.00 del pomeriggio, per cui appunto cappuccino e brioche ci faranno compagnia osservando le gesta dei campioni della diretta Formula 1. La sveglia però andrà puntata senza alcun indugio, perché il Gran Premio del Giappone è uno dei momenti più attesi della stagione, sia dal punto di vista tecnico per le difficoltà dell’impegnativo circuito di Suzuka sia per il fascino di questo evento che ha scritto tante pagine della storia della Formula 1, dovuto anche al calore del pubblico giapponese. Attenzione a una McLaren molto competitiva, con Lando Norris subito alle spalle delle due Red Bull, mentre in casa Ferrari Carlos Sainz è addirittura due file avanti rispetto a Charles Leclerc, per il quale si annuncia una gara in salita.

L’ANALI DELAL GARA FORMULA 1 DEL GP GIAPPONE 2024: COSA ASPETTARSI?

In vista della diretta Formula 1 che ci terrà compagnia con il Gran Premio del Giappone 2024, naturalmente le qualifiche ci hanno detto come la Red Bull si sia ripresa il ruolo di favorita d’obbligo per la vittoria a Suzuka dopo la battuta d’arresto a Melbourne. Sul giro secco il dominio è stato netto, come indicano la pole position di Max Verstappen e la presenza al suo fianco sulla prima fila del compagno di squadra Sergio Perez. A dire il vero, restano alcuni dubbi sul passo gara, che non è sembrato esaltante per la Red Bull nei turni di prove libere, ma chissà se ciò potrà bastare per garantirci un Gran Premio più emozionante di quanto una prima fila tutta Red Bull faccia pensare. Lo stesso Verstappen ha ammesso come l’anno scorso (si correva a settembre) si sentisse decisamente meglio a Suzuka, mentre le simulazioni gara del weekend non lo hanno convinto.

Certo, tutti gli altri vorrebbero avere di questi problemi: la variabile potrebbe essere la McLaren di Lando Norris, terzo dietro alle Red Bull ma davanti con buon margine a tutto il resto del gruppo, mentre in casa Ferrari le qualifiche sono state agrodolci. Carlos Sainz e Charles Leclerc sono stati divisi da un solo decimo circa, ma che hanno causato ben quattro posizioni di differenza sulla griglia di partenza: lo spagnolo sarà quarto mentre il monegasco soltanto ottavo, le prospettive sono evidentemente diverse pensando alla diretta Formula 1 di oggi.

Non a caso, nelle dichiarazioni al termine delle qualifiche Sainz si è detto abbastanza soddisfatto, mentre Leclerc si è lamentato dello scarso livello di aderenza. Per una nuova doppietta Ferrari servirebbe una grande impresa: possibile o resterà un sogno troppo grande a Suzuka? Ce lo dirà il Gran Premio!

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING LA GARA DI FORMULA 1 DEL GP GIAPPONE?

La gara per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv naturalmente su Sky Sport Formula 1 HD, le modalità sono ormai davvero ampiamente note per seguire la corsa sul canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, punto di riferimento ufficiale anche per quanto riguarda la diretta streaming Formula 1. La diretta del Mondiale di Formula 1 è trasmessa integralmente da Sky sul satellite anche in questa stagione: il Gran Premio del Giappone non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8.

L’appuntamento da Suzuka con la diretta Formula 1 in streaming video sarà garantito tramite l’applicazione Sky Go oppure su Now TV. Il telecronista Sky è sempre Carlo Vanzini, il commentatore tecnico di punta Marc Gené, Mara Sangiorgio l’inviata nel paddock. Bisogna invece ribadire ancora una volta che non si potrà seguire in chiaro la diretta Formula 1 oggi su Tv8, perché per il Gran Premio del Giappone 2024 sarà disponibile per tutti sul canale numero 8 del telecomando solamente una differita, per la quale ci si potrà dare appuntamento alle ore 14.00 per rivivere quanto succederà a Suzuka nel primo mattino italiano.

FOMULA 1, VERSO AL GARA DEL GP DEL GIAPPONE: LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

La diretta Formula 1 per la gara del Gran Premio del Giappone 2024 si svolgerà sulla distanza di 53 giri del celeberrimo Suzuka International Racing Course, tracciato nipponico caratterizzato da una sola zona nella quale sarà possibile attivare il Drs, cioè il rettilineo del traguardo (detection point in uscita dalla curva 15). Precisate queste informazioni essenziali, diamo spazio alle voci dei protagonisti, a cominciare dall’autore della pole position Max Verstappen, soddisfatto ma non del tutto: “È stata dura, siamo stati molto vicini. Partire vicino a Perez è ottimo per il team, speriamo di poter mantenere le prime due posizioni anche domani (oggi, ndR)”. Il passo gara potrebbe essere (stranamente) il tasto dolente in casa Red Bull: “Penso che l’anno scorso mi sentissi meglio qui, questo weekend è più impegnativo trovarmi a mio agio. Le simulazioni gara non mi sono piaciute tanto fino ad ora”, ha affermato il campione del Mondo in carica.

Gli stati d’animo sono evidentemente assai diversi invece tra le due metà del box Ferrari. Moderatamente soddisfatto Carlos Sainz, che scatterà dalla seconda fila: “Il quarto posto un po’ me l’aspettavo perché dopo le prove libere avevamo capito che non avremmo avuto il passo per la pole position. Abbiamo comunque fatto uno step in avanti rispetto alla FP3, ma il primo posto era troppo lontano. In ogni caso io sono contento di come ho guidato e della performance in generale”. Non può invece essere soddisfatto, evidentemente, un Charles Leclerc relegato sull’ottava casella: “Ho messo tutte le mie migliori curve in quell’ultimo giro in Q3, quando faccio così di solito il tempo viene, anche perché il feeling non era così brutto, ma il livello di aderenza che mi ha dato la gomma non era abbastanza”. Fin qui le sensazioni dopo le prove, ma adesso spazio all’azione, perché la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Giappone 2024 sul circuito di Suzuka sta per cominciare…











