Diretta Formula 1/ Gara live: vincitore, ordine d’arrivo (Gp Brasile 2019)

Domenica nel segno della diretta Formula 1: dal circuito di Interlagos a San Paolo si corre il Gran Premio del Brasile 2019, il ventesimo e penultimo appuntamento del Mondiale 2019. Diciamo subito che la partenza della gara sul tracciato intitolato alla memoria di José Carlos Pace avrà luogo alle ore 18.10 italiane, cioè quando nella metropoli brasiliana saranno le 14.10 locali del pomeriggio, considerate le quattro ore di fuso orario che separano l’Italia da San Paolo, dove Lewis Hamilton vivrà la prima gara da certo campione del Mondo 2019, iridato per la sesta volta in carriera. Senza più le tensioni legate agli obiettivi (anche il Mondiale Costruttori è assegnato, ormai da molto tempo), speriamo di vivere una diretta Formula 1 emozionante e divertente su una pista come quella di Interlagos, che tante volte ci ha regalato gare indimenticabili, come lo stesso Hamilton ricorda molto bene. La Ferrari ha vinto due stagioni fa con Sebastian Vettel, inoltre Interlagos ha un fascino particolare e tutti tengono a vincere in Brasile, nazione che ha fatto la storia della Formula 1.

DIRETTA FORMULA 1, LE QUALIFICHE DEL GP DEL BRASILE

Max Verstappen si riprende quello che gli è stato tolto – giustamente – in Messico quando ignorò le bandiere gialle e non alzò il piede in seguito all’incidente di Valtteri Bottas. Sulla pista di Interlagos l’olandesino volante conquista la seconda pole position in carriera con il tempo di 1’07″508 mettendo in riga il resto della compagnia. Red Bull imprendibile nel settore centrale caratterizzato da una lunga sequenza di curve lente e tortuose che esaltano le qualità della RB15 che di carico aerodinamico ne ha da vendere. Ora il figlio di Jos proverà a prendersi un’altra rivincita: un anno fa in Brasile era lanciatissimo verso la vittoria quando venne ostacolato da Esteban Ocon che incomprensibilmente gli venne addosso pur essendo doppiato. Tutti a pensar male considerando che è un cavallino Mercedes (e nel 2020 lo rivedremo in azione al volante della Renault) e che quella manovra consentì a Hamilton di aggiudicarsi una gara dove non era assolutamente il più forte (ogni tanto succede anche a lui). La concorrenza sarà ovviamente spietata, a cominciare dalle Mercedes che si sono prese la seconda fila e nella giornata di venerdì hanno dimostrato di avere un ottimo passo gara. Senza dimenticarci della Ferrari con Vettel che affiancherà Verstappen in prima fila e si daranno battaglia sin dalla prima curva. Charles Leclerc – che a differenza degli altri partirà con gomma gialla per effettuare un primo stint più lungo – proverà a rimontare dalla quattordicesima casella sulla griglia di partenza, il monegasco è stato infatti arretrato di dieci posizioni per la sostituzione della power-unit e siamo sicuri che darà spettacolo. La Scuderia di Maranello può comunque essere orgogliosa di aver portato in Q3 cinque macchine motorizzate dal Cavallino: le Haas di Grosjean e Magnussen tornano ad affacciarsi ai piani alti, in ripresa anche l’Alfa Romeo almeno con Raikkonen mentre Giovinazzi si è girato nella seconda manche e non si è potuto migliorare venendo eliminato.

DIRETTA FORMULA 1, GP BRASILE: LE CARATTERISTICHE DI INTERLAGOS

Per presentare meglio la diretta Formula 1 del Gran Premio del Brasile, diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche per conoscere meglio questa pista che costituisce comunque uno degli appuntamenti più classici del Circus: la gara di Interlagos si svolgerà sulla distanza di 71 giri, ognuno dei quali misura 4.309 metri, per un totale di 305,909 km. Si tratta dunque di un circuito piuttosto breve, caratterizzato da 15 curve: non poche, ma spesso sono curvoni veloci e di certo l’Autódromo José Carlos Pace non può essere definito tortuoso. Sui due rettilinei principali, quello del traguardo e quello compreso fra le curve 3 e 4, potrà essere utilizzato il Drs. Si tratta di un circuito vecchio stile e forse proprio per questo motivo adatto ai sorpassi in più di un punto del tracciato, che di solito ci riserva gare emozionanti e ricche di colpi di scena, a maggior ragione se si deve fare i conti con la variabile del meteo. Un’altra caratteristica della pista sono i suoi saliscendi sulle colline di Interlagos, un sobborgo di San Paolo che prende il nome da due laghi artificiali che furono costruiti all’inizio del Novecento per approvvigionare d’acqua la metropoli paulista. La pista sorge infatti a oltre 700 metri di altitudine sul livello del mare, con il punto più alto che tocca i 781,9 metri.

FRENI E GOMME: LE INFO TECNICHE

Per quanto riguarda le gomme, la Pirelli porterà in Brasile una combinazione di mescole che è la più dura tra quelle possibili quest’anno in Formula 1: avremo infatti le C1, C2 e C3 contrassegnate da una banda bianca, gialla e rossa rispettivamente, escludendo dunque le più tenere C4 e C5. Una scelta più conservativa rispetto a quella che Pirelli aveva fatto l’anno scorso per Interlagos, con l’obiettivo di ridurre il degrado delle gomme e consentire così ai piloti di spingere al massimo. Il tracciato di Interlagos non dà tregua agli pneumatici, sempre sollecitati per via del susseguirsi incessante di cambi di direzione. Sulla pista brasiliana, percorsa dai piloti in senso antiorario, lo pneumatico maggiormente sollecitato dalle veloci curve è quello posteriore destro, ma i carichi laterali sono piuttosto bassi. Inoltre l’incertezza meteo potrebbe giocare un ruolo molto importante per quanto riguarda le strategie. Per quanto riguarda i freni invece Interlagos è un circuito mediamente impegnativo: Brembo ci informa che, trattandosi di un tracciato molto guidato con curvoni veloci e poche staccate, le frenate non sono particolarmente esigenti. Una sola comporta un calo di velocità superiore ai 200 km/h, cioè quella alla prima curva dopo il traguardo, dove si arriva dopo un’accelerazione senza sosta di 17-18 secondi anche perché le precedenti Subida dos Boxes (curva 14) e Arquibancadas (curva 15) si affrontano in pieno. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una gara che potrebbe essere divertente e spettacolare: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Brasile 2019 sul circuito di Interlagos sta per cominciare…



