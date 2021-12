Diretta Formula 1/ Prove libere live e streaming video: cronaca (Gp Arabia Saudita)

DIRETTA FORMULA 1, GP ARABIA SAUDITA 2021: DEBUTTO A JEDDAH

Dopo un poco di pausa la Formula 1 torna in diretta oggi, venerdi 3 dicembre 2021 con le prove libere, Fp1 e Fp2 del Gran premio di Arabia Saudita 2021. Siamo ormai gli ultimi sgoccioli di questa unifica edizione 2021 del campionato del mondo e la F1 si appresta oggi a dare il via ufficiale al penultimo banco di prova iridato. L’attesa verso questo Gran premio di Arabia Saudita, sul tracciato di Jeddah è grandissima, tenuto poi conto che la prova è del tutto inedita e che i nostri beniamini faranno il loro debutto ufficiale su questa nuova pista (è il quinto Gp che viene organizzato nel Medio Oriente): chissà che accadrà tra le curve arabe.

Nel frattempo andiamo a vedere nel dettaglio come e quando la Formula 1 sarà in diretta oggi per il Gran premio dell’Arabia Saudita 2021: al solito saranno le classiche due sessioni di prove libere a farci compagnia in questo venerdi 3 dicembre, ma pure gli appassionati italiani dovranno fare attenzione con la differenza di fuso orario. Calendario alla mano, e ricordato che si correrà in notturna questo weekend, vediamo dunque che la Formula 1 sarà in diretta dalle ore 14.30 italiane per disputare la Fp1, mentre per la seconda sessione di prove libere, la Fp2 dovremo attendere le ore 18.00 italiane: al solito entrambe le finestre di prove sul tracciato di Jeddah avranno la durata di un’ora.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE

Serve dunque segnalare agli appassionati, che al solito, tutte le tappe del weekend della F1 a Jeddah saranno visibili su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare di Sky, che da anni detiene i diritti esclusivi per tutti gli appuntamenti della Formula 1 e che dunque è punto di riferimento indispensabile: il satellite garantirà anche lo streaming tramite il servizio Sky Go di tutte le sessioni previste questo fine settimana, comprese quelle odierne. Va però ricordato che le prove libere, Fp1 e Fp2, in programma in questo venerdi 3 dicembre saranno visibili solo su Sky, mentre qualifiche e gara, di sabato e domenica, per il Gp di Arabia Saudita 2021 2021 di Formula 1 saranno disponibili in chiaro ma attenzione, solo in differita di poche ore su Tv8, al numero 8 del telecomando del digitale terrestre.

Anche alla vigilia di questa penultima prova del mondiale, ricordiamo che la telecronaca di tutti gli eventi della Formula 1, compresi dunque quelli del gran premio arabo (il quinto che viene disputato in Medio Oriente), sarà affidata a Carlo Vanzini, sempre affiancato da una schiera di commentatori tecnici di gran valore, tra cui spicca la voce di Marc Gené: Federica Masolin, Mara Sangiorgio e Matteo Bobbi ci accompagneranno lungo tutto il fine settimana con collegamenti e approfondimenti puntuali da Jeddah. Ricordiamo poi ancora che la Formula 1 è visibile con la tecnologia 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione tale che ci parrà di essere in pista, proprio al fianco dei nostri beniamini. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Infine va pure ricordato agli appassionati che per quanto riguarda la tv in chiaro non sarà possibile seguire le prime sessioni di prove libere della Formula 1 di quest’oggi, e pure sul canale del digitale terrestre TV8 saranno disponibili solo le qualifiche e la gara del Gran premio di Arabia Saudita 2021, e solo in differita, anche se di poche ore. Come al solito Fp1 e Fp2 sono escluse dal piano per la tv in chiaro: le due sessioni da Jeddah saranno visibili esclusivamente agli abbonati alla tv satellitare di Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, con gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, GP ARABIA SAUDITA 2021: I PROTAGONISTI PIÙ ATTESI

In attesa di dare il via alla diretta della Formula 1 per le prime prove libere del Gran Premio di Arabia Saudita 2021 non possiamo ora non parlare ancora della lotta rovente che sta tenendo con il fiato sospeso tutti gli appassionati e che naturalmente vede protagonisti Max Verstappen e Lewis Hamilton. Da mesi i due si inseguono e competono senza esclusione di colpi per il titolo iridato 2021 e pure siamo sicuri che tra i due occorreranno scintille anche in questo fine settimana a Jeddah, e probabilmente fin dalla Fp1 del primo pomeriggio. Dopo tutto siamo al penultimo fine settimana del campionato e ancora per il titolo vi è tutto da dire: dopo la doppietta del pilota olandese tra Stati Uniti e Messico, la duplice vittoria del campione del mondo in carica inglese in Brasile e Qatar ha riaperto la competizione e ora nella graduatoria per il mondiale il divario tra i due è di appena otto lunghezze.

Pure va detto che i due potrebbero non essere i soli protagonisti per la diretta della Formula 1: su un tracciato inedito e soprattutto super veloce (benchè sia un circuito cittadino) come quello di Jeddah potrebbe accader davvero di tutto, anche dalle prime sessioni di prove libere (le Fp1 e Fp2 attese oggi pomeriggio). Sulla carta infatti la pista sorride alla Mercedes e potrebbe premiare anche il compagno di squadra Valtteri Bottas, che nelle sue ultime gare con gli anglotedeschi,potrebbe togliersi qualche soddisfazione extra. Attenzione però anche al collega di Verstappen, Checo Perez e pure ai piloti Ferrari e McLaren che certo proveranno a dire la loro pure su un tracciato non facilissimo come è quello di Jeddah. E non escludiamo altri colpi di scena! Benchè la pista favorisca solo le macchine più veloci, dopo il ritorno sul podio in Qatar di un veterano come Fernando Alonso, sappiamo bene che questo campionato di Formula 1 può riservarci ancora grandi sorprese. Vedremo che accadrà oggi a Jeddah nel frattempo: la diretta della Formula 1 per la Fp1 e Fp2 del Gran premio di Arabia Saudita 2021 sta per cominciare!



