Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Giappone)

DIRETTA FORMULA 1: OGGI LE QUALIFICHE!

La diretta Formula 1 ci conduce, sabato 8 ottobre, alla seconda giornata del Gp Giappone 2022: siamo sul circuito di Suzuka, e oggi avremo FP3 (la terza sessione di prove libere) e qualifiche. Giornata dunque importante, perché scopriremo chi partirà in pole position e avrà dunque un’occasione per portare a casa la vittoria; dobbiamo subito dare notizia degli orari e ricordare che, essendo in Giappone, il fuso costringerà a una levataccia almeno per quanto riguarda le prove libere, che saranno alle ore 5:00. Orario invece già più “decente” per quanto riguarda le qualifiche, che scatteranno alle ore 8:00.

Va detto che nel Gp Giappone 2022 Max Verstappen potrebbe laurearsi campione del mondo: l’olandese ha già sprecato il primo match point a Singapore, ma non ha pagato del tutto dazio un po’ (ovviamente) per l’enorme vantaggio sui rivali e un po’ perché Sergio Pérez, in combinazione con la FIA (possiamo dirlo) ha portato a casa la vittoria “rubando” 7 punti a Charles Leclerc. Sicuramente sarebbe cambiato ben poco, ma questo è il quadro; adesso vediamo quello che potrebbe succedere oggi, la diretta Formula 1 ci attende e questo Gp Giappone 2022 a Suzuka sta davvero entrando nelle sue fasi culminanti.

FORMULA 1 DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME VEDERE IL GP GIAPPONE 2022

Ricordiamo ovviamente che la diretta tv della Formula 1, per quanto riguarda il Gp Giappone 2022, anche nella giornata di sabato sarà coperta dalla televisione satellitare: su Sky Sport Formula 1 (numero 207 del decoder) e Sky Sport Uno (201) si potranno seguire dunque la FP3 e le qualifiche, con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Gené e Roberto Chinchero, Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room e poi le interviste curate da Mara Sangiorgio e Davide Valsecchi, quest’ultimo anche ospite dei Paddock Live pre e post sessioni con la conduzione di Federica Masolin.

Da segnalare che le qualifiche andranno in differita su Tv8 alle ore 16:30, dunque in chiaro per tutti, mentre la possibilità di seguire gli eventi della diretta Formula 1 in streaming video sarà garantita dall’applicazione Sky Go, chiaramente riservata agli abbonati al satellite e attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA FORMULA 1: LO SCENARIO

Come già detto la diretta Formula 1 per il Gp Giappone 2022 ci presenta uno scenario molto chiaro: Max Verstappen sta solo aspettando il momento in cui si potrà aritmeticamente laureare campione del mondo per la seconda volta consecutiva, questo al netto dello scandalo budget cap sul quale la FIA deciderà lunedì (sempre che non posticipi nuovamente il verdetto) e che potrebbe aprire un quadro anche infausto per la Red Bull. Al netto di questo le Lattine Volanti hanno preso il largo da tempo; Verstappen ha ottenuto un allungo decisivo dopo l’estate e in questo modo è riuscito a tenere a bada il potenziale ritorno della Ferrari.

Che oggi, parlando di qualifiche, ha una sola cosa da fare: mettere la rossa davanti a tutti (cosa che il monegasco ha fatto più volte, l’ultima proprio a Singapore) e poi provare a gestire la corsa nel migliore dei modi, rubando quanti più punti possibile a Verstappen e prolungando un po’ di più l’attesa dell’olandese. Difficile che il titolo piloti e costruttori possa sfuggire a chi in questo momento è davanti con enorme distacco, più facile pensare che la Ferrari (e la Mercedes, soprattutto) sia già proiettata a studiare come affrontare il Mondiale 2023…











