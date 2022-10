Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video, pole position Gp Singapore

La diretta Formula 1 vivrà oggi il grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Singapore 2022 sul circuito di Marina Bay, il quartiere portuale della megalopoli asiatica che è sede del diciassettesimo Gp del Mondiale. Un appuntamento attesissimo per la Formula 1: trattandosi di un circuito cittadino con spazi stretti e basse velocità, molto simile a Montecarlo, sorpassare in gara non è affatto semplice e di conseguenza partire davanti potrebbe rivelarsi decisivo – salvo passare indenni la prima curva, come la Ferrari ben ricorda dallo sciagurato 2017…

A Singapore oggi, sabato 1 ottobre, proprio perché le posizioni di partenza potrebbero già determinare buona parte dell’esito della gara di domani su questo tracciato, affascinante ma tecnicamente non esaltante. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni di oggi: gli orari saranno molto simili a quelli europei nonostante sei ore di fuso orario, perché si gareggia in notturna e dunque tutto è spostato verso la sera locale. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L’appuntamento sarà alle ore 12.00 italiane (le 18.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali: per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 15.00, quando cioè a Singapore saranno le 21.00.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio di Singapore c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Singapore per seguire la Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché le qualifiche del Gran Premio di Singapore su Tv8 saranno visibili solamente in differita alle ore 18.00 – la FP3 invece è esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1 GP SINGAPORE, STORIA BREVE MA TORMENTATA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo a ripercorrere in breve la storia del Gran Premio di Singapore. A confronto con le precedenti gare come Spa e Monza è una storia evidentemente assai meno gloriosa, tuttavia non sono mancati molti momenti da ricordare. Le prime gare automobilistiche furono disputate a Singapore già fra gli anni Sessanta e Settanta, tuttavia per vedere il Mondiale di Formula 1 fare il suo debutto nella piccola ma ricca nazione del Sud-Est asiatico bisognerà attendere il 2008. Una gara memorabile ma purtroppo per un motivo poco piacevole, cioè il famoso ‘Crash Gate’ che coinvolse la Renault, accusata di aver volutamente causato l’incidente a Nelson Piquet jr per favorire la vittoria di Fernando Alonso stravolgendo la gara con conseguenze assai pesanti per la Ferrari e Felipe Massa, che con il senno di poi si giocò il titolo mondiale con il pasticcio al rifornimento deciso proprio in base all’ingresso della Safety Car per l’incidente di Nelsinho Piquet.

Decisamente più piacevole per la Ferrari e probabilmente anche per il pilota spagnolo il ricordo della seconda vittoria ottenuta da Fernando a Marina Bay, quella conquistata nel 2010 al volante della Ferrari in un weekend caratterizzato dall’unico Grand Chelem (vittoria partendo dalla pole position, con il giro veloce e rimanendo in testa dal primo all’ultimo giro) della carriera di Fernando.

DIRETTA FORMULA 1 GP SINGAPORE, VETTEL PRIMO NELL’ALBO D’ORO

Quattro sono invece le vittorie a Singapore per Lewis Hamilton, che conquistò il primo successo nel 2009 al volante della McLaren, poi ha conquistato la vittoria anche nel 2014 con la Mercedes, un trionfo fondamentale sulla strada del titolo iridato perché arrivò in una gara che vide il ritiro di Nico Rosberg, che si era presentato a Marina Bay in testa alla classifica; discorso simile per il successo del 2017 approfittando dell’incidente in partenza che coinvolse le due Ferrari e Max Verstappen, che erano messi tutti meglio dell’inglese sulla griglia. Doveva essere una gara difficile per Hamilton, invece gli spianò la strada verso l’iride, come poi è successo anche nel 2018 con il nuovo successo del pilota Mercedes.

Il re di Singapore tuttavia è Sebastian Vettel, che a Marina Bay ha vinto ben cinque volte: le prime tre affermazioni arrivarono consecutivamente dal 2011 al 2013, anni in cui il binomio formato dal pilota tedesco e dalla Red Bull era imbattibile da queste parti. Vettel poi ha vinto anche nel 2015 al volante della Ferrari, con il celebre “Lasciatemi guidare” cantato sulle note di Toto Cutugno per festeggiare dopo il traguardo, infine nel 2019 a coronare una bellissima doppietta con Charles Leclerc, che aveva fatto la pole position. Manca solamente il 2016, quando fu Nico Rosberg ad imporsi guadagnando anche 10 punti su Hamilton, terzo. Tornando ora invece a dedicarci all’attualità, non c’è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per ammirare chi saprà fare meglio sulle curve di Singapore, dove bisognerà sfiorare i guard rail senza però andare oltre il limite, perché il confine fra capolavoro e disastro è davvero sottile. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Singapore 2022 a Marina Bay sta per cominciare…











