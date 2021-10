Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Usa 2021)

DIRETTA FORMULA 1: IL GIORNO DELLE QUALIFICHE

La diretta Formula 1 è di nuovo protagonista: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio degli Usa 2021 sul circuito di Austin, sede del diciassettesimo Gp del Mondiale di quest’anno, appuntamento naturalmente importante per un duello iridato che si fa sempre più intenso tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, che al momento precede di 6 punti il campione in carica. Intanto, per prima cosa è doveroso dare tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni di oggi, sabato 23 ottobre 2021, sul Circuit of the Americas che sorge nei pressi di Austin e che torna protagonista dopo l’assenza nel 2020 per la pandemia di Coronavirus.

Le sette ore di fuso orario fra l’Italia e la città del Texas logicamente si faranno sentire, attenzione però perché tutto si svolgerà più tardi rispetto a venerdì e domenica. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3: l’appuntamento sarà alle ore 20.00 italiane (le 13.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 23.00, cioè le 16.00 locali di Austin.

DIRETTA FORMULA 1, STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio degli Usa 2021 sul circuito di Austin come sempre saranno trasmesse in tv e streaming – come ormai è tradizione da qualche anno – su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Dobbiamo però naturalmente ricordare che la programmazione televisiva riserva – per chi non è abbonato Sky – su Tv8 le qualifiche solamente in differita.

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni dovute al Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non sarà un weekend visibile in tempo reale per chi seguirà le emozioni di qualifiche e gara su Tv8 – la FP3 invece è come sempre esclusa e sarà visibile esclusivamente su Sky. Le emozioni delle qualifiche del Gran Premio degli Usa 2021 saranno dunque garantite gratuitamente a tutti da Austin, nma solamente con una differita che sarà disponibile circa all’una di notte. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale di Formula 1 su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata.

DIRETTA FORMULA 1, LE PROVE LIBERE

Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti – diciassettesimo appuntamento della stagione 2021 di Formula 1 – che sono state caratterizzate da temperature elevate e un asfalto molto sconnesso, faranno parlare di sé non tanto per le migliori prestazioni di Valtteri Bottas – al mattino – e di Sergio Perez – al pomeriggio – quanto per il nuovo capitolo della sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Durante la FP2 il pilota olandese ha “provocato” il sette volte campione del mondo provando a superarlo durante il giro di lancio. Il britannico non lo ha fatto passare e i due hanno affrontato fianco a fianco il rettilineo principale della pista di Austin con la macchina numero 44 che ha tirato la staccata alla Red Bull numero 77. Un gesto che ha fatto arrabbiare non poco il figlio di Jos che via radio non si è fatto di certo problemi a dare dell’idiota al suo acerrimo rivale, l’ingegnere gli ha risposto di ignorarlo e così lui lo ha lasciato andare, dopo avergli mostrato il dito medio in segno di “amicizia”. Se al venerdì il clima è questo, chissà cosa accadrà domenica in gara, soprattutto se partiranno l’uno accanto all’altro.

Screzi e dispetti che rendono incandescente il weekend ancor prima delle qualifiche che assegneranno la pole position. Tornando all’aspetto puramente agonistico, la Mercedes sembra avere qualcosa di più, anche grazie a una mappatura più aggressiva della power unit a discapito dell’affidabilità, considerando che Bottas dovrà nuovamente cambiare il motore endotermico e quindi sconterà almeno 5 posizioni di penalità sulla griglia di partenza. Ma arrivati a questo punto Toto Wolff non è più propenso ad andare al risparmio ed è pronto a tirare il collo alle sue creature. Per il terzo posto del campionato costruttori, la Ferrari sembra messa piuttosto bene sebbene nel pomeriggio texano la McLaren ha rialzato la testa con il secondo tempo assoluto di Lando Norris e il quinto di Daniel Ricciardo, pronti a inserirsi nelle primissime file. In difficoltà l’AlphaTauri con Pierre Gasly e Yuki Tsunoda lontani dalla top 10, non se la passano molto meglio le vecchie glorie: Fernando Alonso ha cominciato la giornata con un problema idraulico e l’ha chiusa con un testacoda, fortunatamente senza distruggere la sua Alpine; Kimi Raikkonen è stato costantemente più lento di Antonio Giovinazzi; Sebastian Vettel non ha neanche provato a spingere più di tanto, visto che in ogni caso partirà dal fondo dello schieramento per aver sostituito quasi tutte le componenti della power unit.

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA DEL GP USA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo a ripercorrere in breve la ricca ma tormentata storia del Circus negli Stati Uniti. Una storia a dir poco complicata, tenetevi forte perché ne sono successe di tutti i colori: nel 1950 nacque il Mondiale e fu inserita in calendario la 500 Miglia di Indianapolis, gara però completamente diversa dagli altri Gran Premi tanto che rimase sostanzialmente un corpo estraneo e fu tolta dal calendario iridato dopo l’edizione del 1960. Nel frattempo, già dal 1959 fu introdotto un Gran Premio degli Usa su un circuito adatto alle monoposto di Formula 1, che nel primo anno fu Sebring, nel 1960 Riverside e a partire dal 1961 Watkins Glen, che divenne un appuntamento fisso per molti anni.

Nel 1976 si decise di raddoppiare le gare negli Usa: Watkins Glen (vicina a New York) ospitò così il Gran Premio degli Stati Uniti-Est, mentre nella californiana Long Beach fu introdotto il Gran Premio degli Stati Uniti-Ovest, che si disputò fino al 1983. Nel frattempo a Watkins Glen si corse fino al 1980, poi la gara saltò per un anno a causa di problemi economici e tornò nel 1982 a Detroit, dove si corse fino al 1988, dal 1984 con la denominazione di Gran Premio di Detroit, perché non c’era più la gara a Long Beach. Nel 1981 e nel 1982 ci fu addirittura un altro appuntamento in terra americana, il Gran Premio di Las Vegas nell’immenso parcheggio del celeberrimo hotel Caesars Palace. Nel 1984 invece alla gara di Detroit fu affiancato un Gran Premio che si disputò a Dallas, ma che rimase un atto unico.

HAMILTON LEADER NELL’ALBO D’ORO AD AUSTIN

Dal 1989 al 1991 Phoenix sostituì Detroit, sull’ennesimo tracciato cittadino ed estemporaneo. Ma continuava a mancare il seguito di pubblico, così la Formula 1 abbandonò gli States dal 1992 al 1999. Il Gran Premio degli Usa rientrò in calendario nel 2000 con il ritorno ad Indianapolis su un tracciato che sfruttava solo in parte il mitico Ovale: luogo mitico, ma ancora una volta una soluzione “ibrida”, che durò per otto edizioni fino al 2007, poi una nuova pausa fino al 2012, quando finalmente è arrivato un circuito permanente come Austin che infatti sta finalmente avendo continuità, come in passato era riuscito solo a Watkins Glen.

Nelle otto edizioni disputate in Texas prima del Covid, abbiamo avuto ben cinque vittorie di Lewis Hamilton (2012, 2014, 2015, 2016 e 2017), che dunque ha un feeling straordinario con il Circuit of the Americas, senza dimenticare che il pilota Mercedes aveva già vinto l’ultima edizione disputata ad Indianapolis. Le eccezioni ad Austin sono il successo di Sebastian Vettel nel 2013 con la Red Bull, quello di Kimi Raikkonen nel 2018 alla guida della sua Ferrari ed infine la vittoria di Valtteri Bottas nel 2019 davanti a Hamilton, che però due anni fa aveva già in tasca il titolo al momento della gara nel Texas. L’anno prossimo la Formula 1 correrà anche a Miami, ma l’attualità si impone. Per scoprire come si posizioneranno i protagonisti più attesi sulla griglia di partenza di questa gara, non c’è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per ammirare chi saprà fare meglio sulle curve del Circuit of the Americas. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio degli Usa 2021 ad Austin sta per cominciare…



