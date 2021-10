Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori in vista del Gp di Turchia 2021

CLASSIFICA FORMULA 1, IL MONDIALE PILOTI PRIMA DEL GP DI TURCHIA 2021

Alla vigilia del Gran premio di Turchia 2021 vediamo che sta accadendo nella classifica della Formula 1, in primis per il mondiale piloti, dove a rubare la scena è ancora il duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Con il successo del pilota della Mercedes solo pochi giorni fa in Russia, ecco che la graduatoria iridata vede ora al primo gradino proprio l’inglese, campione del mondo della Formula 1 in carica, sia pure con 246.5 punti e dunque un vantaggio di appena due lunghezze dell’olandese, che dunque medita vendetta in un tracciato complicato e insidioso come è quello turco.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori: Hamilton di nuovo leader!

Ben lontani nella classifica della Formula 1 alla viglia del Gp di Turchia 2021 tutti gli altri: se è vero che mancano ancora diversi gp alla conclusione della stagione, pure è evidente che ormai il titolo è questione solo dei primi due. Anche perchè al momento chi si trova al terzo gradino del mondiale piloti, ovvero Valtteri Bottas ha solo 151 punti e dunque un gap di 95.5 punti dalla vetta. Dietro al finlandese pure i distacchi sono importanti, ma di fila troviamo alla top ten ancora Norris, Perez, Sainz, Leclerc, Ricciardo, Gasly e Alonso, con lo spagnolo a quota 58 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori: Verstappen-Hamilton 0-0!

CLASSIFICA FORMULA 1, IL MONDIALE COSTRUTTORI

In vista del Gp di Turchia 2021 non siamo certo sorpresa nel constatare ai vertici della classifica della formula 1 anche per il mondiale costruttori sempre la Mercedes, visto che i suoi piloti sono rispettivamente primo e terzo nell’altra graduatoria. La scuderia di Toto Wolff pare pronta a mettere in bacheca l’ennesimo mondiale: dalla parte delle vetture anglotedesche ben 397.5 punti e pure un vantaggio di ben 33 punti dalla prima rivale. Al secondo gradino pronta comunque a tentare il colpaccio la Redbull, che pure in questi ultime settimane è trascinata quasi interamente solo da Max Verstappen (anche se Perez è sempre andato a punti nelle ultime tre gare).

CLASSIFICA FORMULA 1/ Verstappen a +5! Mondiale piloti e costruttori Gp Italia 2021

Mentre molto più lontana la McLaren, che con 234 punti deve guardarsi alle spalle dalla Ferrari, che la insegue con un gap di 17.5 punti. Di fila e tutte ben distanti le altre scuderie, nella classifica della Formula 1 per il mondiale costruttori, alla vigilia del Gran premio di Turchia 2021. Basti pensare che quinta è l’Alpine, ma ha da parte solo 103 punti: di fila comunque troviamo anche Alpha Tauri e Aston Martin, come anche Williams e Alfa Romeo, con la Haas ancora a quota 0.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 246,5

2. Max Verstappen (Red Bull) 244,5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 151

4. Lando Norris (McLaren) 139

5. Sergio Pérez (Red Bull) 11820

6. Carlos Sainz (Ferrari) 112,5

7. Charles Leclerc (Ferrari) 104

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 95

9. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 66

10. Fernando Alonso (Alpine) 58

11. Esteban Ocon (Alpine) 45

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 35

13. Lance Stroll (Aston Martin) 24

14. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 18

15. George Russell (Williams) 16

16. Nicholas Latifi (Williams) 7

17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 6

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 397,5

2. Red Bull 364,5

3. McLaren 234

4. Ferrari 2016,5

5. Alpine 103

6. Alpha Tauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA