Diretta Formula 1/ Qualifiche live, streaming: pole position e tempi (Gp Russia 2020)

La diretta Formula 1 ci propone oggi, sabato 26 settembre, l’appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Russia 2020 sul circuito di Sochi, il tracciato cittadino all’interno del Villaggio Olimpico della città russa sul mar Nero che è sede del decimo Gp dell’anomalo Mondiale di quest’anno. Un appuntamento attesissimo: sorpassare in gara a Sochi non è affatto semplice e di conseguenza partire davanti potrebbe rivelarsi decisivo per conquistare la vittoria. La Mercedes è las favorita d’obbligo, anche perché Sochi è una pista che – come vedremo meglio fra poco – è da sempre un regno di Stoccarda: qualcuno saprà ribaltare quello che dicono la storia in Russia e i rapporti di forza del Mondiale 2020? Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni di oggi: gli orari saranno molto simili a quelli europei, ma ci sarà comunque da tenere conto di un’ora di fuso orario. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L’appuntamento sarà alle ore 11.00 italiane (le 12.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali: per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 14.00, quando cioè nella città russa saranno le 15.00.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL GP DI RUSSIA

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio di Russia 2020 sul circuito di Sochi saranno trasmesse in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per l’ottava stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Il Gran Premio di Russia sarà la decima tappa di un Mondiale 2020 completamente stravolto e compresso dal Coronavirus, che però non ha modificato la collocazione della gara a Sochi, sperando che sia più emozionante del solito su un tracciato obiettivamente non dei migliori del Circus. La programmazione televisiva riserva – per chi non è abbonato Sky – su Tv8 le qualifiche solamente in differita, notizia da tenere presente per tutti gli appassionati di Formula 1, che sono pronti a seguire questo ultimo di tre appuntamenti in un mese di settembre che è stato frenetico per la Formula 1.

DIRETTA FORMULA 1: LA PRIMA SESSIONE DI PROVE LIBERE

Venerdì mattina nel segno di Valtteri Bottas, che ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere FP1 a Sochi confermando l’eccellente feeling con il tracciato che ospiterà domenica il Gran Premio di Russia 2020 di Formula 1. Bottas è stato in testa praticamente per tutta la sessione e ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 1’34″923 in occasione della sua migliore prestazione. Il finlandese della Mercedes ha rifilato 507 millesimi alla Renault di Daniel Ricciardo e 654 alla Red Bull di Max Verstappen, rispettivamente secondo e terzo. Quarto e quinto Sergio Perez e Lance Stroll con le due Racing Point, sempre molto competitive, poi ecco la seconda Renault di Esteban Ocon, il padrone di casa Daniil Kvyat settimo con la Alpha Tauri e ottavo Alexander Albon con la seconda Red Bull. Ci siamo dimenticati Lewis Hamilton? No: il campione del Mondo prima ha rinunciato a un giro lanciato a causa di un suo errore, poi è arrivata la bandiera rossa causa incidente a Nicholas Latifi alla curva 10 e così Hamilton ha deciso di non cercare la prestazione sul giro secco. Lo troviamo di conseguenza incredibilmente 19° e penultimo a 2″793 da Bottas e davanti soltanto allo stesso Latifi, ma senza alcuna preoccupazione, al massimo curiosità per un dato statistico molto raro. Qualche segnale incoraggiante sembrava arrivare dalla Ferrari nel corso della sessione, ma il bilancio finale ancora una volta è piuttosto deludente: meglio Sebastian Vettel che è nono, undicesimo invece Charles Leclerc, ma i distacchi da Bottas sono pesanti e ci sono troppi piloti davanti, il rischio dunque è quello di un altro weekend in cui lottare al massimo per conquistare qualche punto.

DIRETTA FORMULA 1: LA SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE

Seconda sessione di prove libere per la Formula 1 all’insegna delle Mercedes: a Sochi le frecce d’argento paio davvero imprendibili e pure nel pomeriggio del venerdi si sono rivelate eccezionali, sia sul passo gara che sul giro secco. A brillare poi sull’asfalto russo, più che il campionissimo Hamilton è il compagno di squadra Valtteri Bottas, che ha confermato qui un feeling certo unico. Il finlandese infatti non solo ha chiuso la seconda sessione di prove libere per il Gp di Russia con il miglior tempo, ma pure ha fatto faville nella simulazione gara, girando in maniera costante sull’1.38. Alle loro spalle poi le Mercedes hanno fatto davvero il vuoto: nella classifica dei tempi finale infatti il gap dietro a Hamilton, secondo è di superiore al secondo. Primo dei “normali” nella Fp2, Ricciardo con la Renault, mentre hanno fatto molto bene anche le McLaren, subito dietro con Sainz e Norris. Non hanno infine demeritato, almeno sul giro secco le Ferrari, visto che in graduatoria troviamo Leclerc ottavo e Vettel e decimo: le rosse però hanno dimostrato un ritardo importante rispetto alle altre vetture sul passo gara, un cattivo segnale in vista di domenica.

DIRETTA FORMULA 1: GP RUSSIA, LA STORIA DELLA CORSA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo a ripercorrere in sintesi la storia del Gran Premio di Russia. Una storia a dire il vero molto breve, anche se affonda le radici in un passato lontanissimo. Infatti i primi precedenti di corse sportive con automobili in Russia risalgono al 1913 e al 1914, nell’allora capitale imperiale San Pietroburgo. Era un automobilismo naturalmente pionieristico e anche nella Russia ancora zarista si iniziava ad effettuare gare, come negli altri principali Stati europei. Proprio nel 1914 però scoppiò la Prima Guerra Mondiale, che in Russia portò alla Rivoluzione del 1917 e all’avvento della dittatura comunista. La Formula 1 è dunque finita nel dimenticatoio, in quanto sport consumistico ed occidentale per eccellenza che nell’Unione Sovietica non era certamente gradito, salvo qualche abboccamento negli anni Ottanta, quando d’altronde l’Urss stava per vivere i grandi cambiamenti che avrebbero portato al crollo del regime e che portarono ad esempio alla nascita nel 1986 del Gran Premio d’Ungheria, primo Gp di Formula 1 in un Paese che allora era ancora oltre la Cortina di Ferro.

DOMINIO MERCEDES NELL’ALBO D’ORO

Nulla da fare però per l’Urss, solo ben dopo il 2000 si è tornato infatti a parlare seriamente di un ingresso della Russia nel calendario del Mondiale: dopo alcuni tentativi senza esito, compresa la costruzione del Moscow Raceway (mai però utilizzato dalla Formula 1), nel 2010 è stato firmato l’accordo fra gli organizzatori di Sochi e la Federazione, un accordo fortemente voluto da Vladimir Putin che ha puntato molto sullo sviluppo della località sul Mar Nero, come hanno dimostrato anche le cifre esorbitanti spese per le Olimpiadi 2014. Il circuito è stato costruito proprio all’interno del Villaggio Olimpico e in quello stesso anno – si corse ad ottobre – ecco la vittoria di Lewis Hamilton davanti a Nico Rosberg e Valtteri Bottas, a 100 anni di distanza dall’ultimo Gran Premio russo. Nel 2015 bis di Hamilton, ma davanti a Sebastian Vettel e Sergio Perez. Nel 2016 la gara è stata spostata in primavera e vinse Nico Rosberg davanti a Hamilton e Kimi Raikkonen: tre vittorie su tre per la Mercedes, la Ferrari ha provato a spezzare il dominio delle Frecce d’Argento nel 2017 con una prima fila tutta rossa ma una partenza fenomenale da parte di Valtteri Bottas portò alla vittoria del finlandese davanti a Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen e il conto delle vittorie della Mercedes a Sochi a quattro su quattro. Nel 2018 nuovo spostamento in autunno e doppietta Mercedes con Hamilton davanti a Bottas bloccato dal gioco di squadra, poi Vettel sul terzo gradino del podio. Infine l’anno scorso Charles Leclerc riuscì a fare la pole, ma in gara chiuse terzo dietro alle due Mercedes, con Hamilton vincitore per la quarta volta, davanti a Bottas. La domanda dunque è sempre la stessa: la Mercedes continuerà a dominare in Russia? Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri, perché la battaglia per la pole position sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Russia 2020 a Sochi sta per cominciare…



