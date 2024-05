Diretta Formula 1/ Qualifiche live streaming video GP Monaco 2024 Montecarlo, oggi sabato 25 maggio

DIRETTA FORMULA 1: IL GIORNO “PIÙ BELLO” A MONTECARLO

Dopo un venerdì che ha esaltato Lewis Hamilton e Charles Leclerc, siamo al momento forse più importante in assoluto per la diretta Formula 1 a Montecarlo dal momento che oggi, sabato 25 maggio , è naturalmente il giorno delle qualifiche per il Gran Premio di Monaco 2024. Le prospettive sono intriganti, perché la FP1 ha esaltato il “vecchio” leone che sta vivendo un 2024 molto difficile al volante della Mercedes, poi la FP2 ha visto il primato per il padrone di casa monegasco e la Ferrari, quindi sono in tanti a sognare di spodestare il “principe” della Formula 1, cioè evidentemente Max Verstappen, proprio sulle strade del Principato, dove le differenze tecniche si fanno sentire meno e il piede del pilota è davvero fondamentale.

Parlavamo del momento più significativo perché a Montecarlo il grande spettacolo sono proprio le qualifiche, dove tutti devono dare il massimo sfiorando le barriere ma senza andare oltre, perché basta un attimo per passare dal capolavoro al disastro. La domenica spesso è meno divertente, quasi addirittura una sorta di “trenino”, ma il sabato di Montecarlo è uno dei momenti che hanno creato il mito di questo sport e allora la diretta Formula 1 catalizzerà tutta la nostra attenzione, a maggior ragione dopo un venerdì che ha fatto venire l’acquolina in bocca a molti, compreso un altro intramontabile eroe del Circus come Fernando Alonso. Cosa chiedere di più alla caccia per la pole position?

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: LE QUALIFICHE A MONTECARLO

L’ideale sarebbe ammirare lo spettacolo dal vivo, soprattutto nel giorno più bello del Gran Premio di Monaco 2024, ma se non sarete tra i fortunati presenti a Montecarlo naturalmente bisogna fissare gli appuntamenti che, come al solito, saranno in diretta tv su Sky Sport Formula 1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare con il telecronista Carlo Vanzini, i commentatori tecnici guidati da Marc Gené e Mara Sangiorgio inviata dai box. In alternativa, la diretta della Formula 1 in streaming video sarà ancora una volta garantita dall’applicazione Sky Go oppure da Now TV.

Nulla da fare invece in chiaro, quindi le FP3 saranno escluse e per le qualifiche ci dovremo accontentare della differita alle ore 18.30 su Tv8. Infatti possiamo ricordare adesso gli orari della diretta Formula 1, a cominciare dalla terza sessione di prove libere FP3 che avrà inizio alle ore 12.30, mentre il grande spettacolo delle qualifiche di Montecarlo ci terrà compagnia dalle ore 16.00.

DIRETTA FORMULA 1: CHI SOGNA AL GP MONACO 2024?

In base alle sessioni del venerdì, potremmo immaginare una diretta Formula 1 più equilibrata del solito a Montecarlo, con la classe di Lewis Hamilton e Fernando Alonso che potrebbe rilanciare i due veterani nonostante le difficoltà vissute di recente da Mercedes e Aston Martin. I punti di riferimento sono però McLaren, Ferrari e ovviamente Red Bull: questo ci ricorda che il dominio delle ‘lattine’ è meno netto rispetto al recente passato, anche se Max Verstappen resta l’indiscutibile punto di riferimento per tutto il Circus, come ha dimostrato anche domenica scorsa a Imola, dove la vittoria è stata probabilmente merito più del pilota olandese che della Red Bull, a giudicare dal deludente rendimento di Sergio Perez.

La Ferrari si è avvicinata, la McLaren in proporzione ha fatto ancora meglio e rischia di dare una scossa alle gerarchie, però l’inizio a Montecarlo ha messo in luce il team inglese più per la livrea dedicata ad Ayrton Senna che per le prestazioni in pista. La Ferrari allora potrebbe riprendersi il ruolo di prima rivale della Red Bull: Charles Leclerc è stato eccellente ieri, anche se nella gara di casa ha già incassato troppe delusioni e quindi sa che è meglio non sbilanciarsi troppo. Le parole però contano ancora meno del solito, sarà la classe a fare la differenza nella diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Monaco 2024 a Montecarlo!

