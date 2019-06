Diretta Formula 1/ Streaming video prove libere: tempi, classifica (Gp Austria 2019)

La Formula 1 in diretta oggi, venerdì 28 giugno, torna protagonista con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Austria 2019 dal circuito di Zeltweg, ora ribattezzato Red Bull Ring per evidenti esigenze di sponsorizzazione, che ospita nei dintorni della località di Spielberg il nono appuntamento del Mondiale 2019 di Formula 1. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che saranno quelli classici di tutti i Gran Premi che durante la stagione si svolgono nel cuore dell’Europa, naturalmente senza problemi di fuso con l’Italia. Comunque è doveroso un pro-memoria sugli orari della diretta Formula 1 delle due sessioni in programma oggi: la FP1 avrà inizio alle ore 11.00 del mattino; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 15.00 per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà alla stessa ora delle qualifiche di sabato e della gara di domenica su questa pista che, pur con numerose interruzioni come presenza in calendario, è senza dubbio una delle più ricche di fascino e tradizione dell’intera stagione iridata.

Le prove libere FP1 e FP2 di Formula 1 del Gran Premio d’Austria 2019 saranno trasmesse come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la settima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1 e garantirà anche lo streaming della Formula 1 tramite Sky Go. Le sessioni del venerdì saranno visibili solo su Sky, in chiaro qualifiche e gara nei prossimi giorni non saranno ancora una volta visibili in tempo reale: gli appassionati non abbonati non avranno oggi immagini su Tv8, ma ora vediamo dunque che cosa ci attenderà in questa giornata sul circuito dello storico Osterreichring, dove il Mondiale di Formula 1 è tornato da qualche stagione dopo una lunga assenza.

STREAMING FORMULA 1 GP AUSTRIA 2019: DOVE VEDERE LE PROVE

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin e Matteo Bobbi sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, come abbiamo già accennato, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, le notizie sul Gran Premio d’Austria 2019 sono decisamente importanti perché non ci saranno le immagini in tempo reale su Tv8, ma per le sessioni di sabato e domenica si potrà vivere comunque qualifiche e gara in differita. Oggi – come sempre al venerdì – le due sessioni di prove libere sul circuito Red Bull Ring di Zeltweg-Spielberg saranno invece visibili solamente agli abbonati Sky. Acquisiranno di conseguenza particolare importanza per tutti gli altri appassionati i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DEL RED BULL RING

Dopo avere gareggiato già domenica scorsa, la Formula 1 in diretta continua ad essere protagonista in questo inizio d’estate ed eccoci allora a Zeltweg o Spielberg che dir si voglia per il Gran Premio d’Austria: Zeltweg è la località diventata universalmente nota, in realtà il Red Bull Ring sorge in gran parte nel territorio del comune di Spielberg. L’autodromo sorge nello splendido scenario delle colline austriache, fra l’altro a breve distanza dal confine italiano – dunque una meta ideale per gli appassionati, in particolare del Nord-Est. Dal punto di vista tecnico, si tratta di un circuito molto corto, quello che richiede il tempo più breve di percorrenza sul giro, ma anche veloce e in genere spettacolare, con diverse possibilità di effettuare sorpassi. Di certo finora si è trattato di una pista favorevole alla Mercedes, che ha vinto quattro delle cinque edizioni disputate da quando l’Austria è tornata nel calendario iridato della Formula 1, prima del doppio ritiro dell’anno scorso che portò alla vittoria di Max Verstappen davanti a Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Riusciranno la Ferrari oppure la Red Bull padrona di casa a mettere di nuovo il bastone tra le ruote a Stoccarda?

DIRETTA FORMULA 1: I PROTAGONISTI

Lewis Hamilton a livello individuale non ha una tradizione fantastica in Austria, perché “solo” uno dei quattro successi tedeschi è stato firmato dall’inglese – due per Nico Rosberg e uno per Valtteri Bottas. Tuttavia quest’anno il dominio Mercedes sulla Formula 1 appare davvero totale e di conseguenza Hamilton sembra pronto a migliorare anche i propri numeri sul Red Bull Ring, approfittando anche di un Bottas che dopo il grande inizio di stagione appare in calando e difficilmente potrà contrastare l’inglese per il titolo iridato. La Ferrari proverà ad approfittare di un tracciato che ha caratteristiche simili a Montreal per rialzare la testa, anche se l’obiettivo è parziale, cioè interrompere almeno la striscia di successi della Mercedes, che però è avviata al dominio del Mondiale. La Red Bull gioca in casa, ma sa che servirà una combinazione di eventi particolari per ottenere la vittoria – è già successo l’anno scorso, potrà accadere di nuovo per la seconda volta di fila? L’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta dunque finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Austria 2019 a Zeltweg (Red Bull Ring) sta per cominciare…



