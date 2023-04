DIRETTA FORMULA E/ ePrix Berlino 2023 video streaming tv: inizia gara-2!

DIRETTA E-PRIX BERLINO 2023: INIZIA GARA-2!

Tutto è pronto per dare il via alla diretta del secondo ePrix Berlino 2022, nei pochi minuti che ancora ci separano dalla partenza della corsa spendiamo qualche parola in più per presentare il circuito su cui fa tappa il Mondiale di Formula E 2023. Siamo all’interno del vecchio aeroporto di Tempelhof, che era a Berlino Ovest e fu fondamentale durante il ponte aereo per Berlino che lo rese famoso nel mondo. Tempelhof tuttavia è ormai dismesso e ora sede di questo tracciato che è un grande classico per la Formula E, essendo stato utilizzato fin dalla prima stagione della categoria.

DIRETTA FORMULA E/ ePrix Berlino 2023: Mitch Evans ha vinto gara-1, podio Maserati!

Abbiamo avuto una sola assenza, ma in compenso con ben sei gare ospitate nel 2020, quando dopo la sosta per il Covid si visse un agosto di fuoco in Germania con ben tre diversi layout del circuito per assicurare almeno un po’ di varietà fra i diversi eventi. Dal punto di vista tecnico, bisogna annotare che la lunghezza del circuito di Berlino Tempelhof è di 2,355 km per ogni giro, caratterizzati da 10 curve. Nel 2020 due Gran Premi furono ospitati anche su una versione più lunga, di 2,505 km. Adesso però la parola deve andare a coloro che su quel nastro d’asfalto saranno assoluti protagonisti: la diretta Formula E infatti sta davvero per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FORMULA E/ ePrix San Paolo 2023: Mitch Evans ha vinto, solo Jaguar sul podio

DIRETTA E-PRIX BERLINO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI FORMULA E

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Berlino 2023 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset sul Canale 20. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube.

E-PRIX BERLINO 2023: CHI SARÀ IL VINCITORE?

La diretta Formula E ci farà compagnia anche oggi, domenica 23 aprile 2023, perché è in programma il secondo appuntamento in Germania con un nuovo ePrix di Berlino, che sarà in totale già l’ottava gara del Mondiale di Formula E che infatti toccherà già la sua metà, dal momento che il calendario iridato si sviluppa da gennaio a luglio. Berlino segna l’inizio degli appuntamenti europei dopo aver girato per il resto del mondo, è una tappa tra le più classiche e anziani assoluto la più frequentata, anche grazie asili eventi del 2020 nel calendario stravolto dal Covid.

DIRETTA FORMULA E/ ePrix Città del Capo 2023: Da Costa vince, che duello con Vergne!

La partenza sarà fissata nuovamente alle ore 15.00, come era già successo ieri quando poi la vittoria è andata al neozelandese Mitch Evans, per la festa Jaguar grazie alla doppietta con Sam Bird, ma sul podio è salita anche la Maserati grazie a Maximilian Günther. Siamo curiosi di scoprire se arriveranno conferme o smentite rispetto a quanto visto appena 24 ore fa, con la consapevolezza che in Formula E è piuttosto raro fare bene per due giorni consecutivi e quindi i colpi di scena non sarebbero in realtà una sorpresa. A metà del cammino anche i punti per la classifica diventano sempre più importanti, allora scopriamo tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta Formula E dell’ePrix di Berlino.

DIRETTA E-PRIX BERLINO 2023 FORMULA E: FOCUS SULLE DOPPIETTE

Mentre aspettiamo la diretta Formula E per l’ePrix di Berlino, ci sembra interessante riassumere in breve che cosa era successo nel corso della scorsa stagione (e all’inizio di quella in corso) della Formula E in occasione di tutti quegli appuntamenti che avevano proposto due gare consecutive. Nel 2022, Diriyah (Arabia Saudita) aveva dato gloria all’olandese Nyck de Vries e all’italo-svizzero Edoardo Mortara nelle sue due gare d’apertura. Una doppietta primaverile era stata quella di Roma (dove invece nel 2023 si gareggerà a luglio), con il neozelandese Mitch Evans capace di vincerle entrambe. Doppio appuntamento con la diretta Formula E fu pure quello di maggio proprio a Berlino, che diede di nuovo gloria a Mortara e De Vries, proprio come era successo diversi mesi prima in Arabia Saudita, anche se in Germania con la vittoria dell’italo-svizzero a precedere quella dell’olandese.

Il finale della stagione fu poi contraddistinto da ben tre doppiette di gare nel cuore dell’estate: a New York vinsero il neozelandese Nick Cassidy e il portoghese Antonio Felix da Costa, a Londra si imposero il padrone di casa Jake Dennis e il brasiliano Lucas Di Grassi, infine ecco a Seul le affermazioni di due personaggi già citati spesso, cioè Evans e Mortara, anche se fu il belga Stoffel Vandoorne a conquistare il titolo di campione del Mondo. Nel 2023 invece la diretta Formula E ci ha riservato finora solamente una doppietta a Diriyah, che a fine gennaio esaltò il tedesco Pascal Wehrlein, capace infatti di vincere entrambe le gare in Arabia Saudita al volante della sua TAG Heuer Porsche.











© RIPRODUZIONE RISERVATA