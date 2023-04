DIRETTA FORMULA E/ ePrix Berlino 2023 video streaming tv: Wehrlein 1° in classifica!

DIRETTA EPRIX BERLINO 2023 FORMULA E: LA CLASSIFICA

Introducendoci alla diretta di Formula E per l’ePrix Berlino 2023 dobbiamo anche parlare della classifica del Mondiale. In testa troviamo sempre Pascal Wehrlein: il tedesco a dire il vero ha rallentato nelle ultime due gare (ritiro a Città del Capo, settimo a San Paolo) ma ha comunque guadagnato terreno su Jake Dennis che ha registrato uno 0 nelle ultime tre uscite, e dunque insegue con 24 punti di distanza (per lui sono 62, 86 invece quelli di Wehrlein). Sono due invece i piloti che stanno prepotentemente risalendo la classifica di Formula E: nelle ultime tre gare Nick Cassidy ha ottenuto tre podi (due volte secondo, una terzo) per un totale di 51 punti, mentre Antonio Felix Da Costa ha vinto in Sudafrica, si è piazzato terzo in India e quarto in Brasile per 52 punti.

DIRETTA FORMULA E/ ePrix San Paolo 2023: Mitch Evans ha vinto, solo Jaguar sul podio

Bene anche Jean-Eric Vergne, con giro veloce il mese scorso e trionfo a Hyderabad: per il francese i punti negli ultimi tre ePrix sono stati 53, dunque questi tre piloti hanno viaggiato praticamente in sincrono e adesso la situazione di classifica ci dice che Cassidy ha 61 punti, Vergne 60 e Da Costa 58. Tutti loro pagano un inizio di stagione davvero negativo, ma attenzione perché stanno rapidamente risalendo la corrente e dunque Wehrlein non si può dire affatto al sicuro nella sua leadership in classifica… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FORMULA E/ ePrix Città del Capo 2023: Da Costa vince, che duello con Vergne!

EPRIX BERLINO 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA DI FORMULA E

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Berlino 2023 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset sul Canale 20. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube.

SI TORNA IN GERMANIA!

La diretta della Formula E torna a farci compagnia sabato 22 aprile: l’ePrix Berlino 2023 è in programma alle ore 15:00 ma attenzione, per questo appuntamento tedesco il Mondiale dedicato alle macchine elettriche prevede due tappe e dunque qui bisogna parlare di gara-1, perché domani si tornerà in pista sempre sul circuito dell’aeroporto di Tempelhof. Per la seconda volta dunque la Formula E ci presenta due gare nel fine settimana: era già successo a Diryiah, in Arabia Saudita, mentre le altre location con due corse saranno Jakarta, Roma e Londra dove si chiuderà la stagione e il campionato.

Diretta Formula E/ ePrix Hyderabad 2023: Vergne ha vinto, Cassidy e Da Costa a podio!

Va ricordato che la diretta della Formula E ci presenta l’exPrix Berlino 2023 a un mese di distanza dalla precedente gara, che è stata quella di San Paolo: in Brasile ha vinto Mitch Evans, che però era al suo primo podio stagionale e non era mai andato oltre il settimo posto, dunque si trova ancora parecchio indietro in una classifica che vede saldamente al comando Pascal Wehrlein, il quale anche oggi avrà una bella possibilità per allungare le sue mani sul titolo mondiale. Adesso però vedremo come andranno le cose nella diretta di Formula E per l’ePrix Berlino 2023…

DIRETTA EPRIX BERLINO 2023 FORMULA E: RISULTATI E CONTESTO

Presentando il quadro della diretta di Formula E per l’ePrix Berlino 2023 bisogna dire che questa gara è una di quelle storiche nel Mondiale delle macchine elettriche. Si è corso per la prima volta qui nel 2015: il circuito è sempre stato quello dell’aeroporto di Berlino-Tempelhof con una sola eccezione, il 2016 quando la gara si è svolta su una pista cittadina con la vittoria di Sébastien Buemi. A tale proposito va anche ricordato che il pilota svizzero si è imposto anche l’anno seguente, quando abbiamo avuto il primo appuntamento doppio nella capitale tedesca.

L’anno scorso invece i due vincitori sono stati Edoardo Mortara e Nyck De Vries; lo svizzero aveva fatto registrare la pole position in entrambe le gare e anche il giro veloce in gara-2, che era invece stato appannaggio di Lucas Di Grassi nell’episodio del sabato. Vittorie dunque per una ROKiT e una Mercedes; arriviamo invece dal weekend di Formula E in cui a San Paolo le Jaguar hanno monopolizzato il podio, dunque sarà parecchio interessante scoprire cosa succederà nella diretta dell’ePrix Berlino 2023 che tra poche ore inaugurerà il weekend di Formula E.











© RIPRODUZIONE RISERVATA