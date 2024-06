DIRETTA FORMULA E/ ePrix Portland 2024 video streaming tv: Nick Cassidy verso il Mondiale (oggi 30 giugno)

DIRETTA FORMULA E ePRIX PORTLAND 2024: LA CLASSIFICA

Avvicinandoci alla diretta di Formula E per gara-2 dell’ePrix Portland 2024 bisogna chiaramente fare un aggiornamento sulla classifica del Mondiale, che ha cambiata con i risultati di ieri sera. Al comando è rimasto Nick Cassidy che, come già detto, nonostante il diciannovesimo posto ha perso un solo punto nei confronti di Pascal Wehrlein (decimo) e dunque ne ha ancora 24 di vantaggio, un buon margine anche se con tre gare al termine non del tutto rassicurante. Certamente il neozelandese Cassidy può gestire, ma si dovrà guardare anche dalla concorrenza del connazionale Mitch Evans che ha 140 punti; leggermente più staccati i due britannici Oliver Rowland e Jake Dennis, rispettivamente a 131 e 121 punti.

Jean-Eric Vergne e Antonio Felix Da Costa hanno ancora possibilità di vincere il titolo nella diretta di Formula E; tuttavia per loro il distacco è di 51 e 58 punti da Cassidy, è importante e ci sono tanti piloti davanti che dovrebbero rallentare sensibilmente la loro marcia. Francese e portoghese sono anche gli ultimi due che aritmeticamente possono sperare nel miracolo: infatti Maximilian Gunther, che è ottavo in classifica, ha 69 punti e anche facendo en plein tra gara-2 dell’ePrix Portland 2024 e le due prove di Londra non potrebbe più andare a superare Cassidy, che apre questa serata di Formula E con il primo posto in classifica. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA FORMULA E: EPRIX PORTLAND 2024 STREAMING VIDEO TV

La diretta tv della Formula E viene garantita dai canali Mediaset anche per gara-2 dell’ePrix Portland 2024: come sempre il canale di riferimento è Mediaset 20, con l’alternativa di Eurosport 2 (numero 211 del decoder) per tutti gli abbonati alla televisione satellitare. Di conseguenza la gara potrà essere seguita anche con il servizio di diretta streaming video: nel primo caso tramite la piattaforma Mediaset Infinity, nel secondo invece utilizzando Discovery Plus e anche qui dopo aver sottoscritto un abbonamento.

FORMULA E: ANCORA EPRIX PORTLAND 2024!

Nuovo appuntamento con la diretta della Formula E, perché come noto l’ePrix Portland 2024 si divide in due: dopo la vittoria di Antonio Felix da Costa, sulla Portland International Raceway si torna a correre domenica 30 giugno, con inizio alle ore 23:00 di casa nostra. Sarà una gara entusiasmante, an che perché il Mondiale è del tutto aperto: nelle ultime tappe della Formula E sembra che i primi della classifica stiano facendo a gara a chi timbra meno punti, con la conseguenza che da dietro stanno arrivando alcuni piloti che possono dire la loro.

Uno di questi è certamente Da Costa, che ha vinto tre degli ultimi quattro ePrix; purtroppo va detto che il portoghese aveva iniziato la sua stagione con il freno a mano tirato, e quindi la distanza che deve recuperare è forse troppo ampia per pensare di andare a indossare l’alloro. Lo scopriremo strada facendo, ma siamo davvero alle battute conclusive del campionato dedicato alle macchine elettriche e allora per il momento non resta che valutare quello che succederà nella diretta di Formula E per gara-2 dell’ePrix Portland 2024, che tra poche ore ci farà compagnia.

DIRETTA FORMULA E: ECCO GARA-2 A PORTLAND

La diretta della Formula E per gara-2 dell’ePrix Portland 2024 ci dirà se Nick Cassidy riuscirà a fare il vuoto avvicinando o addirittura prendendosi il Mondiale: il neozelandese non vince da gara-1 di Berlino ma nelle gare seguenti è comunque riuscito a salire sul podio prendendo punti importanti, in Oregon ieri sera però è arrivato in fondo allo schieramento non pagando comunque dazio rispetto ai suoi principali avversari, visto che Pascal Wehrlein ha ottenuto soltanto un punto e Mitch Evans, abbastanza staccato, 7 anche in virtù della pole position fatta registrare.

Cassidy ha un buon vantaggio, e deve provare ad amministrarlo; come abbiamo già detto Felix da Costa è in questo momento il pilota più caldo del gruppo ma si è svegliato tardi, ieri sera nell’ePrix Portland 2024 sono andati sul podio Robin Frijns, staccatissimo nella classifica di Formula E, e Jean-Eric Vergne le cui speranze di vincere il Mondiale sono presumibilmente naufragate nei mesi precedenti. Staremo a vedere, può succedere di tutto nella diretta di Formula E per gara-2 dell’ePrix Portland 2024, anche che la vittoria possa andare a un insospettabile.











