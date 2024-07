DIRETTA FORMULA E/ ePrix Londra 2024 video streaming tv: la situazione nel Mondiale (gara-2 oggi 21 luglio)

DIRETTA FORMULA E ePRIX LONDRA 2024: MATCH POINT WEHRLEIN!

Si è davvero girato tutto in vista della diretta Formula E per gara-2 dell’ePrix Londra 2024: avevamo già visto come Nick Cassidy avesse sprecato una grande occasione per chiudere i conti a Portland e adesso rischia davvero di non riuscire a mettere le mani sul Mondiale. L’anno scorso lo aveva beffato Jake Dennis, quest’anno potrebbe essere Pascal Wehrlein: vincendo gara-1 ieri il tedesco della Jaguar è riuscito a operare il sorpasso in classifica, arrivando a +3 su Mitch Evans che oltre al secondo posto a Londra ha ottenuto anche i punti addizionali di pole position e giro veloce, un tesoretto che potrebbe essere utilissimo in vista di gara-2.

Cassidy invece ha proseguito nel suo momento negativo: zero punti nelle due gare in Oregon, appena sei ieri con il settimo posto che lo ha relegato in terza posizione nella classifica di Formula E. Adesso i suoi punti sono 173: naturalmente c’è ancora la possibilità di vincere il titolo ma va anche detto che Cassidy non si aggiudica un ePrix dal primo di Berlino e stiamo parlando ormai dello scorso 11 maggio, vero è anche che Wehrlein in precedenza aveva ottenuto due soli successi e il più recente a Misano il 14 aprile, dunque mai dire mai e la realtà è che sarà un incredibile finale con tre piloti ancora in corsa per il Mondiale nella diretta Formula E. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FORMULA E STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EPRIX LONDRA 2024

I fan della Formula E non hanno nulla da temere per quanto riguarda la diretta tv dell’ultima gara del Mondiale, perché anche questa sarà trasmessa in chiaro. Quindi, sarà sufficiente sintonizzarsi su Mediaset 20 per seguire l’ePrix Londra 2024, in alternativa c’è la diretta video streaming su Mediaset Infinity, con cui seguire la gara-2 anche se non avete una tv a disposizione, bensì un dispositivo mobile come pc, smartphone e tablet. Chi è abbonato all’emittente satellitare Sky, invece, può sintonizzarsi sul canale 211 del decoder, cioè Eurosport 2, per seguire la diretta tv. Tornando alla diretta streaming video, è disponibile anche su Discovery Plus, a patto di essere clienti, cioè di avere un abbonamento attivo.

FORMULA E: EPRIX LONDRA 2024, GARA DECISIVA DELLA STAGIONE!

La lotta per il Mondiale di Formula E si è infiammata ed è tutta da seguire in diretta con la gara-2 dell’ePrix Londra 2024: con la vittoria della prima gara, il tedesco Pascal Wehrlein si è preso il primo posto nella classifica iridata, quindi dovrà difenderlo oggi per poter trionfare. Il pilota della Porsche è stato abile nel beffare Mitch Evans con una strategia impeccabile, quindi lo ha sopravanzato ed è a tre punti di vantaggio (180 contro 177), mentre Nick Cassidy, che ha chiuso al nono posto, ma è salito al settimo dopo le penalità, è a 7 punti dal primo posto che vale appunto il titolo. L’appuntamento è alle 18, orario in cui inizierà la gara-2 dal circuito dell’ExCeL di Londra, che è unico nel suo genere, perché consente ai piloti di sfrecciare a tutta velocità in una parte indoor che viene illuminata artificialmente. Inoltre, l’anno scorso è stata cancellata una parte tortuosa, quindi ora il tracciato risulta più veloce e spettacolare.

Non ci aspettiamo altro che spettacolo dalla diretta di Formula E dell’ePrix Londra 2024, con la gara-2 che vedrà la battaglia serrata tra la Porsche e le due Jaguar che sono riuscite a non perdere terreno anche grazie a un po’ di fortuna. Infatti, Evans ha approfittato del ritiro di Gunther a causa di un problema tecnico, proprio a pochi giri dalla fine della prima gara, invece Cassidy è stato protagonista di una clamorosa rimonta dal 17esimo posto anche per via del caos che si è creato davanti a lui. Invece, è fuori dai giochi Vergne con la DS, ma in realtà lo stesso vale per Jake Dennis (Andretti), Oliver Rowland (Nissan) e Antonio Felix Da Costa (Porsche).

DIRETTA FORMULA E: EPRIX LONDRA 2024, BAGARRE PER IL TITOLO

Quella di Pascal Wehrlein è stata senza dubbio una prova di forza nella prima gara in diretta di Formula E di Londra, di sicuro fondamentale nella bagarre per la vittoria del Mondiale, visto che gli ha consentito di prendersi la leadership della classifica. Il momento che potrebbe decidere la stagione è il sorpasso al 22esimo giro su Mitch Evans, che invece si è dovuto accontentare del secondo posto e del giro veloce. Ma la diretta di oggi dell’ePrix Londra 2024 di Formula E ci ricorda che ci sono ancora 29 punti in palio, quindi nulla è ancora deciso e tutto potrebbe succedere sul circuito dell’ExCeL di Londra. Per quanto riguarda invece la battaglia in corso per il Mondiale team, la Jaguar è al primo posto con 350 punti, quindi Porsche si ritrova a inseguire a quota 314, invece la situazione è completamente diversa per quella costruttori, perché in questo caso Porsche è davanti alla Jaguar, a 433 punti contro i 425 dei rivali. La diretta della gara-2 di oggi dell’ePrix Londra 2024 di Formula E potrebbe regalarci sorprese anche da questo punto di vista…











