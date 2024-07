DIRETTA FORMULA E/ ePrix Londra 2024 video streaming tv: sono in tre per il Mondiale! (oggi 20 luglio)

DIRETTA FORMULA E ePRIX LONDRA 2024: LA CLASSIFICA

Cosa ci dice la classifica del Mondiale nella diretta Formula E? Come abbiamo già visto, Nick Cassidy comanda le operazioni con 167 punti: il neozelandese della Jaguar ha ottenuto zero punti nel weeken di Portland, dunque all’ePrix Londra 2024 arriva con un vantaggio che si è ridotto al minimo avendo mancato la grande occasione di chiudere i giochi in anticipo. Cassidy potrebbe avere un alleato nel compagno di squadra e connazionale Mitch Evans, ma bisognerà capire se ci saranno ordini di scuderia oppure i due piloti, come ampiamente possibile, verranno lasciati a battagliare per l’alloro.

Ad ogni modo sia Evans che Pascal Wehrlein hanno appena 12 punti di distanza da Cassidy, il che rende questo ePrix Londra 2024 entusiasmante; la striscia di vittorie aperte da Antonio Felix da Costa ha riportato il portoghese a contatto, attenzione perché in caso di altro doppio successo potrebbe addirittura arrivare il titolo anche se, come detto, forse Da Costa è già troppo lontano. Lo sono sicuramente Oliver Rowland, Jean-Eric Vergne e Jake Dennis: l’aritmetica non li condanna ancora nella diretta Formula E, ma nel loro caso si tratterebbe di recuperare tanti punti e dunque dover fare un fine settimana quasi al massimo del bottino, sperando che chi è davanti raccolga poco o nulla. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FORMULA E STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EPRIX LONDRA 2024

Come sempre la diretta tv della Formula E sarà accessibile in chiaro: a trasmettere l’ePrix Londra 2024 anche in questo caso sarà infatti Mediaset 20 che viene affiancato dalla piattaforma Mediaset Infinity per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video. In alternativa i clienti della televisione satellitare potranno seguire la gara di oggi su Eurosport 2, canale disponibile al numero 211 del decoder; la diretta streaming video viene garantita anche da Discovery Plus, ma in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

FORMULA E: EPRIX LONDRA 2024, SI CHIUDE LA STAGIONE!

Il grande appuntamento con la diretta Formula E torna a farci compagnia sabato 20 luglio, precisamente alle ore 18:00 di casa nostra: si corre gara-1 dell’ePrix Londra 2024, sul circuito del Centro Espositivo ExCeL saranno infatti due le gare cui assisteremo, ed è questo il finale di stagione che assegnerà il titolo nel Mondiale delle macchine elettriche. Tradizionalmente a Londra c’è un doppio appuntamento, domenica si definirà il tutto ma intanto possiamo dire che la diretta Formula E ci ha già fatto vivere doppie tappe nei due precedenti weekend.

A Portland è proseguita la straordinaria striscia di Antonio Felix da Costa, il portoghese ha vinto entrambe le gare portando a tre il numero di successi consecutivi ma forse è troppo tardi per pensare di vincere un titolo che, come vedremo, realisticamente potrebbe essere in palio tra soli tre piloti. Adesso ci concentriamo sulla diretta Formula E per l’ePrix Londra 2024, gara-1 è già molto vicina e noi dobbiamo capire in che modo ci si arrivi studiando la situazione di classifica e provando a ipotizzare quello che potrebbe succedere sul circuito del Centro Espositivo ExCeL.

DIRETTA FORMULA E: EPRIX LONDRA 2024, APPUNTAMENTO STORICO

Abbiamo parlato di tre piloti che nella diretta Formula E potrebbero giocarsi il titolo: entrando in gara-1 dell’ePrix Londra 2024 Nick Cassidy mantiene il comando delle operazioni e guida la classifica, ma ha fatto flop a Portland e così ha permesso a Mitch Evans e Pascal Wehrlein di avvicinarsi sensibilmente. I due adesso hanno solo 12 punti di ritardo da Cassidy; tuttavia va anche ricordato che i neozelandesi corrono per lo stesso team (Jaguar) e dunque è facile ipotizzare che possa esserci qualche ordine di scuderia per non gettare tutto alle ortiche.

Come già detto Da Costa rappresenta la quarta forza nel Mondiale di Formula E: uno straordinario stint iniziato in gara-2 in Cina ha permesso al portoghese di restare in corsa, ma è anche vero che 33 punti di ritardo da Cassidy, con altri due avversari davanti a lui, sono forse troppi e quindi un inizio di stagione davvero negativo potrebbe aver condizionato la corsa all’alloro. Tecnicamente poi nell’ePrix Londra 2024 sono in gara altri tre piloti, almeno secondo la matematica della classifica; nei fatti però Oliver Rowland, Jean-Eric Vergne e Jake Dennis dovrebbero essere definitivamente tagliati fuori.











