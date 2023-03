DIRETTA FORMULA E/ ePrix San Paolo 2023 video streaming tv: Wehrlein è il leader

DIRETTA EPRIX SAN PAOLO 2023 FORMULA E: LA CLASSIFICA

Studiando la classifica di Formula E, in vista dell’ePrix San Paolo 2023, possiamo notare che Pascal Wehrlein ha confermato la sua leadership ma adesso le Rilanci stanno cambiando: le ultime due gare infatti sono state negative per i primi due della classe. Wehrlein era stato sempre tra i primi quattro ma dopo un secondo e due primi posti non è più salito sul podio e si è ritirato a Città del Capo; Jake Dennis invece non è andato a punti né in Sudafrica né nel precedente ePrix di Hyderabad.

Questo è andato a vantaggio di Jean-Eric Vergne, che ha vinto in India ed è stato secondo a Città del Capo, e Antonio Félix Da Costa rispettivamente terzo e primo nei due ePrix inediti: adesso dunque Wehrlein comanda con 80 punti contro i 62 di Dennis, ancora un buon margine a favore del tedesco mentre il britannico sente il fiato di Vergne sul collo, il francese deve recuperargli 9 lunghezze e a sua volta ne ha solo 4 di vantaggio su Da Costa. A quota 43 punti e abbastanza vicino troviamo poi Nick Cassidy, capace di arrivare secondo a Hyderabad e terzo a Città del Capo: la diretta di Formula E si fa dunque appassionante per l’ePrix San Paolo 2023… (agg. di Claudio Franceschini)

EPRIX SAN PAOLO 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA DI FORMULA E

La diretta tv della Formula E per l’ePrix San Paolo 2023 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset sul Canale 20. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube.

L’ESORDIO DEL BRASILE!

La diretta della Formula E torna a farci compagnia sabato 25 marzo: si corre oggi, a partire dalle ore 18:00 italiane, l’ePrix San Paolo 2023. È una novità assoluta nel Mondiale delle macchine elettriche: per la prima volta infatti l’organizzazione ha aperto a questa sede, e dunque sarà un altro inedito dopo l’esordio di Hyderabad in India, gara cui abbiamo assistito lo scorso 11 febbraio con la vittoria di Jean-Eric Vergne. Sarà questo il sesto appuntamento con la stagione di Formula E, ma in realtà il settimo ePrix tenuto conto del fatto che in Arabia Saudita abbiamo avuto due gare.

Possiamo ricordare che Pascal Wehrlein è sempre leader di una classifica che si sta definendo, e che sta facendo emergere nuovi protagonisti: per esempio il già citato Vergne che occupa il terzo posto, poi Antonio Felix Da Costa che ha vinto l’ePrix di Città del Capo il 25 febbraio, ultimo appuntamento fino a qui. Vedremo cosa succederà oggi nella diretta di Formula E, l’ePrix di San Paolo è davvero dietro l’angolo e noi possiamo ora fare qualche considerazione su una stagione che speriamo possa continuare entusiasmante come fino a questo momento.

DIRETTA EPRIX SAN PAOLO 2023 FORMULA E: RISULTATI E CONTESTO

Si corre tra poco per la diretta di Formula E, che ci regalerà l’esito dell’ePrix San Paolo 2023. Va ricordato che quest’anno sono cambiate alcune regole riguardo il Mondiale delle macchine elettriche: sicuramente la più importante riguarda il numero di giri che i piloti percorrono, se prima le gare erano a tempo questa volta si è deciso che, come accade in Formula 1 e non solo, ogni singolo ePrix preveda appunto un numero prestabilito di giri. Ancora, è significativo dire che il FanBoost è sparito, dunque i fan non saranno più protagonisti nel votare un pilota che debba ricevere 15 kWh in più in gara.

Questo è stato sostituito dall’Attack Charge, che tutti i corridori di Formula E hanno a disposizione e che permette di ottenere 4 kWh ulteriori, a condizione però che eseguano un pit stop di 30 secondi. La Michelin inoltre non è più fornitore degli pneumatici essendo stata sostituita da Hankook; sempre per quanto riguarda la potenza, è aumentata in gara da 220 kW a 300 kW. Per il resto, è lo spettacolo dei piloti che oggi torneranno a sfidarsi in questa attesa diretta della Formula E con l’ePrix San Paolo 2023…











