Diretta Formula E/ ePrix Hyderabad 2023 streaming video tv: si fa tappa in India!

DIRETTA FORMULA E ePRIX HYDERABAD 2023: SIAMO IN INDIA!

La diretta di Formula E torna a farci compagnia sabato 11 febbraio: alle ore 10:30 di casa nostra si corre l’ePrix Hyderabad 2023, terzo appuntamento stagionale o se vogliamo quarto, visto che la precedente tappa di Diriyah, in Arabia Saudita, ha avuto due gare. Siamo in India, per un ePrix che fa il suo esordio nel circuito: non possiamo dunque basarci sui risultati del passato per provare a ipotizzare come andranno le cose, tuttavia possiamo dare uno sguardo alla classifica di Formula E e vedere che ci sono due piloti che si stanno staccando dalla concorrenza.

Per il momento infatti il titolo mondiale sembra essere un affare a due tra Pascal Wehrlein e Jake Dennis; gli altri, a cominciare da Sébastian Buemi, sono già parecchio staccati ma naturalmente il campionato è ancora lungo, e già oggi nella diretta di Formula E per l’ePrix Hyderabad 2023 potrebbe succedere qualcosa che rivoluzioni o modifichi in maniera sostanziale questa graduatoria. Si tratta di aspettare, poi avremo tutte le nostre risposte quando finalmente la gara prenderà il via…

DIRETTA FORMULA E STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’ePRIX HYDERABAD 2023

Va ricordato che la diretta tv di Formula E, in questo caso per l’ePrix Hyderabad 2023, sarà garantita da Canale 20: naturalmente siamo sull’emittente Mediaset e dunque questa gara rappresenterà un appuntamento in chiaro per tutti, con la possibilità di seguirla anche in diretta streaming video sul sito di Sportmediaset. In aggiunta, la mobilità dell’ePrix Hyderabad 2023 per la Formula E verrà garantita anche dall’app ufficiale del circuito, e in più potrete consultare liberamente anche gli account Facebook e YouTube della stessa Formula E.

DIRETTA FORMULA E ePRIX HYDERABAD 2023: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo dunque visto che la diretta di Formula E per l’ePrix Hyderabad 2023 inizia con due piloti che hanno già fatto il vuoto: Pascal Wehrlein corre per la TAG Heuer Porsche mentre Jake Dennis è alla guida della scuderia Avalanche Andretti. Tra i due ci sono al momento 5 punti di differenza in classifica, mentre Dennis che è secondo ne ha già 32 su Sébastien Buemi: uno scenario che al momento appare chiaro, ma come già detto la stagione di Formula E è lunga e spesso e volentieri abbiamo assistito a parecchie sorprese e risultati non così concordati tra un ePrix e l’altro, cosa che dunque potrebbe accadere anche nel corso di questo campionato.

Va ricordato che in questa stagione la Formula E ha introdotto delle variazioni anche sostanziali al regolamento; introducendoci all’ePrix Hyderabad 2023 possiamo ricordare che le monoposto hanno un produttore unico che è la Spark Racing Technology, i motori sono Williams mentre gli pneumatici sono passati da Michelin ad Hankook. Inoltre è cambiata la potenza delle macchine, in assoluto così come quella disponibile per le gare; e poi altri piccoli cambiamenti che potremo andare ad analizzare più tardi.











