Diretta Formula E/ Eprix Londra 2021, streaming video: ancora in Inghilterra

Spazio alla diretta della Formula E, anche oggi, domenica 25 luglio 2021: in programma infatti il secondo Eprix di Londra 2021 che pure ci farà compagnia ancora sulle strade della capitale inglese. Dopo dunque la prima gara occorsa ieri in terra inglese, ecco che la Formula E è di nuovo protagonista con un doppio appuntamento: non è certo la prima volta che accade in questa stagione e mai gli appassionati della Formula E lo sanno bene. E di certo pure non avranno oggi occasione di annoiarsi: nonostante siano le stesse curve di ieri quelle da affrontare oggi siamo sicuro che saranno ancora scintille per il secondo Eprix di Londra 2021. Solo ieri sul tracciato cittadino inglese poi abbiamo applaudito a Jake Dennis, vincitore della prima gara davanti a De Vries e Lynn e ci siamo dolsi per l’uscita di scena di Sam Bird, leader della classifica piloti. Ma chissà che cadrà invece oggi pomeriggio: dovremmo dare il via alla diretta della Formula E per scoprirlo.

DIRETTA FORMULA E: COME SEGUIRE L’EPRIX LONDRA 2 2021 IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta tv della Formula E sarà garantita da ben due emittenti, in occasione del secondo ePrix Londra 2021. Come già era stato ieri, in chiaro per tutti l’appuntamento sarà infatti con il Canale 20 Mediaset, mentre gli abbonati potranno sintonizzarsi anche su Eurosport 1. Di conseguenza, c’è da segnalare anche una doppia diretta streaming video, sia tramite Mediaset Play sia grazie ad Eurosport Player.

DIRETTA FORMULA E, EPRIX LONDRA 2. ORARI E CONTESTO

Pronti a dare il via alla diretta della Formula E, dobbiamo pure prima dare due indicazioni per seguire al meglio questo secondo Eprix di Londra 2021. Osservando dunque il programma ufficiale del banco di prova-bis inglese e facendo i gusti calcoli con il fuso orario, va detto che oggi primo appuntamento sarà con la Fp3, prevista alle ore 9.00 italiane, mentre qualifiche e Superpole avranno luogo dalle ore 11.00. Per l’appuntamento più atteso la gara dell’Eprix di Londra 2 per la Formula E, in diretta dal Circuito ExCel Exhibition Centre attenderemo invece le ore 15.04 italiane e al solito saranno 45 minuti di gran battaglia più un giro prima della bandiera a scacchi. Da segnalare poi che saranno ben 2.4 km a giro da completare per i piloti della Formula E, su un tracciato rinnovato che pure prende ben 23 curve in tutto. Ci attendiamo dunque grandi emozioni anche oggi!.

