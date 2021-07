Diretta Formula E/ Eprix Londra 2021 streaming video tv: prima tappa in Gran Bretagna

Siamo in diretta con la Formula E oggi, sabato 24 luglio 2021 per il primo Eprix di Londra 2021: dopo le emozioni vissute a New York, ecco che i nostri beniamini del campionato elettrico sono di nuovo sotto ai riflettori, ancora per un doppio appuntamento ravvicinato che pure avrà luogo nelle strade londinesi. Siamo dunque impazienti di tornare all’iconico Royal Docks e nel centro espositivo ExCel London, dove le monoposto elettriche mancavano dal 2016: pure l’anno scorso era stato messo in calendario l’appuntamento britannico ma purtroppo la pandemia aveva portato alla cancellazione della tappa. Ma dopo gran digiuno è tempo di rivedere la Formula E in diretta di Londra : chi sarà il trionfatore in terra britannica oggi? Il pronostico si annuncia aperto ma chissà che sia il padron di casa Sam Bird, vincitore dell’ultima prova statunitense, a salire di nuovo sul primo gradino del podio.

DIRETTA FORMULA E E-PRIX LONDRA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Ricordiamo che la diretta tv di Formula E, e in questo caso dell’E-Prix Londra 2021, sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare (sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1) ma anche in chiaro, su un’emittente Mediaset. Dunque un doppio appuntamento, con la possibilità di seguire l’evento anche con il servizio di diretta streaming video: nel primo caso si potrà attivare l’applicazione Sky Go, nel secondo – e sempre senza costi aggiuntivi – visitare il portale di Video Mediaset con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA E, EPRIX GRAN LONDRA 2021: GARA 1 GLI ORARI

Impazienti di dare il via alla diretta della Formula E per l’Eprix di Londra 2021, primo di un doppio appuntamento in Gran Bretagna per il campionato del mondo, pure ci pare doveroso ora controllare da vicino anche il programma e gli orari: sempre facendo i giusti calcoli con la differenza di fuso orario tra Inghilterra e Italia. Calendario alla mano vediamo che, dopo le prove libere del venerdi, questo sabato 24 luglio la seconda sessione di prove libere inizierà alle ore 10 italiane, mentre solo alle ore 12.00 sono attese qualifiche e Super Pole. Appuntamento cardine sarà ovviamente con la gara, la numero 12 del calendario iridato della Formula E: la diretta sarà prevista alle ore 16.04 secondo il fuso orario italiano e al solito durerà 45 minuti più un giro fino alla bandiera a scacchi. Da ricordare ovviamente che la Formula E sarà indiretta per l’Eprix di Londra 2021 anche domani, per il secondo e ultimo banco di prova in Inghilterra.

