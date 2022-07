Diretta Formula E/ ePrix Londra 2022 streaming video tv: si raddoppia in Inghilterra!

DIRETTA FORMULA E: ePRIX LONDRA 2022, SI REPLICA!

Domenica 31 luglio alle ore 16:00 scatta gara-2 dell’ePrix Londra 2022: dunque la diretta di Formula E sta nuovamente per farci compagnia, e siamo arrivati ad un momento cruciale nella stagione perché questo è il penultimo appuntamento del Mondiale dedicato alle macchine elettriche, si chiuderà poi a Seul e tra poco avremo la definizione del nuovo campione del mondo, che succederà a Nyck De Vries che, salvo capolavori finali, non dovrebbe conservare e replicare il suo titolo. Il secondo ePrix Londra 2022 cosa ci regalerà dal punto di vista della classifica del Mondiale?

Difficile poterlo stabilire a bocce ferme: di fatto la stagione di Formula E è stata densa di emozioni e sorprese, caratterizzata da tanti piloti diversi che sono riusciti a vincere o centrare la pole position, e dunque mai come quest’anno è stata la regolarità a farla da padrone e decidere, almeno per il momento, le sorti del campionato. Mancano tre gare e ci sono in palio 87 punti: sufficienti per ribaltoni incredibili visto che le distanze in classifica sono ristrette, ma ora concentriamoci sulla diretta di Formula E per scoprire quello che succederà nell’ePrix Londra 2022 questa domenica…

DIRETTA FORMULA E STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’ePRIX LONDRA 2022

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Londra 2022 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset su Canale 20, naturalmente tasto numero 20 del telecomando. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube. Per gli abbonati alla tv satellitare, ricordiamo anche la diretta tv sui canali di Sky Sport e lo streaming tramite Sky Go.

DIRETTA FORMULA E ePRIX LONDRA 2022: RISULTATI E CONTESTO

Manca sempre meno alla diretta di Formula E, che ci consegnerà il vincitore dell’ePrix Londra 2022: il secondo, perché come già ricordato si è già corso anche ieri. Noi possiamo soffermarci ancora una volta sul fatto che questa sarà la quarta edizione dell’ePrix Londra: le prime due risalgono al 2015 e 2016 e l’appuntamento aveva avuto un ottimo seguito, ma poi la capitale d’Inghilterra era sparita dal calendario a causa dei problemi con il circuito di Battersea Park.

Quando si è tornati a parlare di ePrix Londra era il 2019, con un nuovo tracciato: la prima edizione sull’ExCeL Exhibition Centre è saltata perché eravamo in piena pandemia e il calendario è stato rivisitato, dunque si è dovuto aspettare un altro anno per avere finalmente il ritorno in questa città. È questa al momento una delle forze della diretta di Formula E, ovvero quella di avere location ampiamente suggestive anche perché si gareggia su piste cittadine; basti pensare che solo due settimane fa eravamo a Brooklyn, quasi nel cuore di New York, ed è ovvio che questo possa suscitare fascino. Adesso però ci dobbiamo davvero concentrare su quello che succederà nel secondo ePrix Londra 2022, perché manca sempre meno alla partenza…

