DIRETTA FORMULA E: EPRIX MESSICO 2025, SECONDA GARA!

Dopo un mese la diretta Formula E torna a farci compagnia: l’ePrix Messico 2025, che si disputa dalle ore 21:00 italiane di sabato 11 gennaio, rappresenta la seconda gara del nuovo Mondiale dedicato alle auto elettriche, con una novità perché per la prima volta dai tempi del Covid la stagione viene spalmata su due anni solari, anche se appunto l’unica gara del 2024 è stata quella di San Paolo in Brasile. Questa sera invece siamo all’Autodromo Hermanos Rodriguez, l’ePrix Messico 2025 l’anno scorso aveva inaugurato il campionato mentre oggi fungerà da seconda tappa, ancora presto ovviamente per tracciare bilanci definitivi.

Per il momento possiamo ricordare che la diretta Formula E porta per questa stagione l’introduzione della nuova vettura Gen3 EVO, con pneumatici Hankook, mentre per il resto non ci sono troppe novità che riguardino il regolamento che sostanzialmente segue quello dello scorso anno, così come sono parecchi i piloti che sono stati confermati rispetto allo scorso campionato, vinto in volata da Pascal Wehrlein che anche per questa stagione è al volante della Porsche, con Antonio Félix Da Costa come compagno di scuderia. Aspettiamo dunque che arrivi il momento dell’ePrix Messico 2025, intanto facciamo un’altra panoramica sulla diretta Formula E.

FORMULA E STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE L’EPRIX MESSICO 2025

Il grande spettacolo della diretta Formula E in tv sarà in chiaro: una buona notizia per tutti gli appassionati, perché ancora una volta Mediaset ha confermato questo Mondiale delle auto elettriche nel proprio palinsesto e così anche l’ePrix Messico 2025 sarà trasmesso su Canale 20, accessibile a tutti. Come sempre poi ci sarà la possibilità di assistere alla gara anche in diretta streaming video: in questo caso basterà visitare senza costi aggiuntivi il sito sportmediaset.it.

DIRETTA FORMULA E: COME SI ARRIVA ALL’EPRIX MESSICO 2025

Parlando della diretta Formula E possiamo dire che, aspettando l’ePrix Messico 2025, questa stagione potrebbe confermare il grande duello tra Jaguar e Porsche che avevamo già vissuto l’anno scorso. Nel 2024 infatti la scuderia tedesca si era presa il Mondiale piloti con Wehrlein, ma gli ottimi risultati di Nick Cassidy e Mitch Evans, comunque beffati al fotofinish, avevano portato la Jaguara vincere il titolo costruttori. Per questo campionato i britannici hanno confermato la coppia neozelandese, e Evans ha subito vinto a San Paolo davanti a Félix Da Costa e l’esordiente Taylor Barnard: beffato Wehrlein, che dopo i 3 punti della pole position si è ritirato in gara.

Barnard, già citato, corre per la McLaren insieme a Sam Bird e potrebbe essere una delle sorprese della stagione; da segnalare anche il ritorno del marchio Lola, di cui parleremo, e come detto un dualismo Porsche-Jaguar che ci ha già fatto vedere grandi cose nel corso della prima tappa, adesso però si avvicina il momento dell’ePrix Messico 2025 e dunque la diretta Formula E potrebbe assumere connotati diversi, basti ricordare che nell’ultimo Mondiale c’era stata grande incertezza sino al termine e l’equilibrio ha sempre caratterizzato il campionato delle auto elettriche.