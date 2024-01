DIRETTA FORMULA E/ ePrix Messico 2024 video streaming tv: cosa successe l’anno scorso? (oggi 13 gennaio)

DIRETTA FORMULA E: L’ANNO SCORSO

Giunti al primo appuntamento con la diretta Formula E per una nuova stagione, ci sembra giusto ricordare che cosa era successo nella scorsa edizione del Mondiale di Formula E, che ci aveva fatto compagnia da gennaio a luglio 2023. Il campione del Mondo è stato il britannico Jake Dennis, che al volante della sua Porsche del team Avalanche Andretti aveva vinto solamente due ePrix, il primo proprio in Messico e il secondo a Roma, ma era stato senza dubbio il più costante come rendimento, con sette secondi posti e due terzi per un totale di undici podi, così aveva potuto raccogliere ben 229 punti per vincere il titolo iridato con un buon margine di vantaggio sul neozelandese Nick Cassidy, secondo a quota 199 punti nonostante ben quattro vittorie (Berlino, Montecarlo, Portland e Londra).

Il terzo posto con 197 punti era andato all’altro neozelandese Mitch Evans, a sua volta capace di vincere ben quattro gare (San Paolo, Berlino, Roma e Londra), ma entrambi con minore costanza rispetto a Dennis, che ha fatto la differenza grazie alla capacità di raccogliere punti praticamente ovunque o quasi, fattore mai banale in Formula E. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA EPRIX MESSICO 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI FORMULA E

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Messico 2024 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset sul Canale 20. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il servizio Mediaset Infinity; ricordiamo che la Formula E sarà visibile anche su Eurosport 2 e in streaming tramite Discovery +, ma in questi casi naturalmente solo su abbonamento.

ESORDIO STAGIONALE

La diretta Formula E tornerà a farci compagnia oggi, sabato 13 gennaio, infatti è in programma l’appuntamento in Messico con il primo atto del nuovo Mondiale di Formula E e allora l’attesa è davvero grande per l’ePrix sul tracciato dell’Autódromo Hermanos Rodríguez della capitale Città del Messico, con partenza fissata alle ore 21.00 della sera italiana, considerate le ben sette ore di fuso orario. Anche l’anno scorso il via alla stagione iridata della Formula E era avvenuto in Messico, con successo per il britannico Jake Dennis, adesso però siamo naturalmente curiosi di scoprire quali indicazioni arriveranno stavolta dall’ePrix del Messico per aprire la nuova stagione della Formula E 2024, a caccia del titolo iridato della categorie per monoposto elettriche, che nel 2023 aveva laureato proprio Jake Dennis come campione del Mondo.

Potremmo allora dire che cominciare bene può essere di ottimo auspicio, anche se naturalmente il cammino poi sarà lunghissimo, con 16 ePrix tutti nella prima parte dell’anno solare, come da tradizione ormai per la Formula E. In Arabia Saudita a fine gennaio avremo la prima doppietta di eventi nello stesso weekend, poi ci sarà una pausa fino a metà marzo, quando la Formula E andrà a San Paolo del Brasile. Tra le novità più rilevanti del calendario della Formula E 2024 una coinvolge direttamente l’Italia, che avrà ancora due ePrix ma non a Roma, bensì a Misano Adriatico, appuntamento che sarà sabato 13 e domenica 14 aprile. La chiusura sarà invece a Londra il 20-21 luglio, adesso però scopriamo tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta Formula E dell’ePrix del Messico, primo evento della nuova stagione.

DIRETTA EPRIX MESSICO 2023 FORMULA E: I TEMI DELLA NUOVA STAGIONE

Mentre aspettiamo la diretta Formula E per l’ePrix di Città del Messico, dobbiamo naturalmente dire qualcosa sulla principale novità che caratterizzerà dal punto di vista regolamentare il nuovo Mondiale riservato alle monoposto elettriche, anche se a dire il vero solamente da Misano. Sarà dunque l’Italia a tenere a battesimo il cosiddetto Attack Charge, cioè un pit-stop obbligatorio in una precisa finestra durante la corsa. La macchina sarà ricaricata con il cosiddetto Boost Charger connesso al retro della monoposto e dopo la sosta il pilota avrà due ‘attack mode boost’ e sarà autorizzato ad usare 4 kWh di potenza extra nel resto dell’ePrix.

Tra i piloti che animeranno la diretta Formula E in questo 2024, vedremo giustamente in azione con il numero 1 la Porsche del team Andretti del campione del Mondo in carica Jake Dennis, mentre l’Italia sarà assente, anche se ricordiamo che per la Svizzera corre l’italo-elvetico Edoardo Mortara, che nel 2021 era stato secondo e nel 2022 terzo, ma poi ha vissuto un 2023 nero chiuso in quattordicesima posizione. Per Mortara inizia una nuova avventura con la Mahindra e un compagno di lusso come Nyck de Vries, sarà sicuramente uno dei temi di massimo interesse della stagione.











