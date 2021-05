Diretta Formula E/ Eprix Monaco 2021, streaming video tv: settima tappa a Montecarlo!

DIRETTA FORMULA E: TAPPA A MONTECARLO

Dopo il doppio appuntamento di Valencia, la Formula E è in diretta oggi, sabato 8 maggio 2021, per il tanto atteso E prix di Principato di Monaco 2021. Il campionato elettrico, giunto alla sua settima stagione, fa dunque tappa all’iconico tracciato cittadino di Montecarlo per una prova che si annuncia certo spartiacque di questo campionato del mondo: siamo ormai giunti alla settima gara in un calendario composto da 15 prove iridate e dunque è tempo di fare davvero sul serio per la conquista del titolo mondiale. Soprattutto se si ricorda che questo è il circuito forse più complicato di tutta la stagione della Formula E: quest’anno i piloti del campionato elettrico affronteranno il tracciato completo per l’Eprix di Monaco 2021, che ha ben poco a che vedere con il lay out semplificato delle prime tre edizioni della tappa. Saranno certo scintille in strada quest’oggi per la Formula E.

DIRETTA FORMULA E STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’EPRIX MONACO

Ricordiamo subito che quest’anno la diretta tv della Formula E sarà visibile sia in chiaro sia sul satellite in tutti gli eventi della stagione. Confermata infatti la possibilità di seguire gli ePrix in tv in chiaro sui canali Mediaset, nel caso delle gare a Montecarlo la ribalta sarà generalista perché Mediaset proporrà la Formula E su Italia 1, oltre che tramite la diretta streaming video offerta sul portale Sportmediaset.it e con Mediaset Play.

Per le stagioni 2021 e 2022 inoltre la Formula E sarà in diretta pure su Sky, che offrirà l’evento romano sui propri canali ed inoltre anche in streaming video tramite il noto servizio Sky Go, ma logicamente in questi casi tutto è riservato agli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO MEDIASET PLAY

DIRETTA FORMULA E, E PRIX MONACO 2021: PROGRAMMA E PROTAGONISTI

Impazienti di dare il via alla diretta della Formula E per l’Eprix di Monaco, ci pare doveroso in primis ricordare anche il programma per questa attesissima settima tappa del campionato elettrico. Contrariamente a quanto accade di solito, per la prova nelle strade del Principato, il programma sarà concentrato nella sola giornata di sabato 8 maggio: fin dalle prime ore del mattino beniamini del campionato elettrico disputeranno le due prove libere, con le qualifiche previste invece alle ore 12.00 e la gara vera e propria, l’Eprix di Monaco 2021 è in calendario per le ore 16.00 (45 minuti + un giro prima della bandiera a scacchi). Detto del programma veniamo ora ai protagonisti più attesi oggi e tra questi certo ritroviamo i due piloti della Mercedes Nyck De Vries e Stoffel Vandoorne. I due hanno fatto vedere ottime cose nelle prime battute del campionato elettrico, anche se l’olandese nella prova di Valencia è stato davvero sfortunato: di certo il numero 17 della scuderia delle frecce d’argento sarà impazienti di rifarsi su un tracciato che nel 2017 pure lo ha visto salire sul primo gradino del podio. Occhi puntati poi oggi anche su Jake Dennis, eccezionale nella gara 2 spagnola solo poche settimane fa, come pure Robin Frijns e ovviamente il campione in carica Antonio Felix da Costa, che pure ancora non ha assaggiato il gusto dolce del podio in stagione. Chissà che cosa accadrà oggi al Principato!

