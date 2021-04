Diretta Formula E/ E prix Valencia 2021, streaming video tv: doppietta al Tormo!

DIRETTA FORMULA E, E PRIX VALENCIA 2021: DOPPIETTA SPAGNOLA

Eccoci di nuovo in diretta con la Formula E per il secondo Eprix di Valencia 2021, che pure ci farà compagnia oggi, domenica 25 aprile, sempre sul tracciato del Ricardo Tormo. Dopo dunque le belle emozioni vissute solo ieri, con il trionfo di Nyck De Vries nella gara di debutto per il Mondiale elettrico, ecco che, a meno di 24 ore di distanza dall’ultimo podio faremo ancora ritorno sul tracciato posto a Cheste in Valencia, per quella che sarà la sesta gara di questa affascinante settima stagione. Non è certo la prima volta che la Formula E organizza delle doppiette, anzi in queste prime battute del campionato 2020-21 abbiamo vissuto solo doppi appuntamenti, in Arabia Saudita e a Roma e davvero lo spettacolo non è mai mancato.

E non accadrà neppure oggi a Valencia, specialmente se poi teniamo conto che il circuito ha si ospitato i test della Formula E pre season (sia pure con un disegno differente dall’attuale), ma mai, prima di quest’anno, era stata pista da gara e dove verranno punti per il mondiale. Impazienti di dare il via all’Eprix di Valencia 2, pure ricordiamo che oggi sarà programmazione appena differente: oggi infatti daremo il via alla gara solo alle ore 14.04: ancora saranno 45 minuti di competizione + un giro, prima della bandiera a scacchi.

DIRETTA FORMULA E STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’EPRIX VALENCIA 2

Ricordiamo subito che quest’anno in tutte le prove del Campionato del Mondo, la Formula E sarà visibile in diretta tv sia in chiaro sia sul satellite. Confermata infatti la possibilità di seguire gli ePrix in tv sul digitale terreste sui canali Mediaset, in particolare Canale 20, con diretta streaming video offerta tramite il portale Sportmediaset.it), aggiungiamo che per il 2021 e 2022 la Formula E sarà pure in diretta su Sky, che ne ha appena acquistato i diritti. Appuntamento dunque oggi con l’ePrix di Valencia 2 su Sky Sport Collection (canale 205), con la possibilità di seguire l’evento anche in streaming video, tramite il noto servizio Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO MEDIASET PLAY

DIRETTA FORMULA E, E PRIX VALENCIA 2021: IL TRACCIATO

Impazienti di dare il via alla diretta della Formula E per l’Eprix di Valencia, pure ci pare doveroso spendere ancora alcune parole anche sul tracciato che sarà oggi affrontato per la seconda volta dai beniamini del mondiale elettrico. La pista nei dintorni di Cheste certo la conosciamo bene, avendo già ospitato Motogp e Superbike in passato, come pure la stessa Formula E, ma per i test preseason: sarà comunque banco di prova complicato.

Lunghi e veloci rettilinei e curve molto strette (saranno 15 in tutto) metteranno in difficoltà i nostri beniamini, su tutti i 3.376 km complessivi: previste anzi due novità rispetto al percorso classico, con una piccola bretella che taglierà fuori il settore centrale dopo la curva 8 e poi una stretta chicane destra-sinistra inserita all’inizi della corsia box. Piccole novità che certo animeranno ancor di più la diretta della Formula E oggi pomeriggio.

