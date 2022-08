Diretta Formula E/ ePrix Seul 2022 streaming video tv: weekend decisivo

La diretta Formula E ci farà compagnia oggi, sabato 13 agosto: l’attesa è grande perché il Mondiale di Formula E 2022 si appresta a vivere una nuova doppietta di eventi in chiusura di stagione e allora oggi ci attende l’ePrix Seul 2022 sul tracciato del Seul Street Circuit, che ospita la Formula E per la prima volta nella storia. La Corea del Sud si aggiunge quindi a Cina, Malesia, Arabia Saudita e Indonesia tra gli Stati asiatici che hanno ospitato la Formula E almeno una volta e lo fa nel miglior modo possibile, perché fra oggi e domani si assegnerà il titolo del Mondiale di Formula E.

L’ePrix Seul 2022 sarà di conseguenza molto importante, perché al termine di questo weekend tutto sarà deciso, ma il verdetto più atteso potrebbe arrivare già oggi, o almeno così spera il belga Stoffel Vandoorne, che potrebbe chiudere i conti già oggi. Ricordiamo che la partenza della gara è stata fissata alle ore 9.00 del mattino italiano a causa del fuso orario e che la corsa durerà come sempre 45 minuti più un giro. Siamo allora naturalmente molto curiosi di scoprire se l’ePrix Seul 2022 di Formula E ci darà indicazioni definitive per il titolo iridato della categorie per monoposto elettriche, che nel 2021 aveva laureato Nyck de Vries campione del Mondo. Adesso però scopriamo tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta Formula E da Seul.

DIRETTA ePRIX SEUL 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI FORMULA E

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Seul 2022 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset su Italia 1, naturalmente canale numero 6 del telecomando. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire la diretta Formula E in streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube. Per gli abbonati alla tv satellitare, ricordiamo anche la diretta tv sui canali di Sky Sport e lo streaming tramite Sky Go.

DIRETTA FORMULA E, ePRIX SEUL 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta Formula E fa dunque tappa a Seul per arrivare al termine del suo cammino, è allora doveroso ricordare che cosa era successo nelle precedenti gare di questa stagione. L’Arabia Saudita aveva dato gloria a Nyck de Vries ed Edoardo Mortara: l’olandese campione del Mondo in carica aveva infatti vinto al venerdì la prima gara, mentre il bis del sabato aveva sorriso al pilota italo-svizzero, che corre però con licenza della Confederazione Elvetica. Due settimane più tardi a Città del Messico la vittoria era stata conquistata dal tedesco Pascal Wehrlein. C’era stata poi la sosta di ben due mesi prima di vivere la doppietta di gare a Roma: il dominatore era stato il neozelandese Mitch Evans, capace di vincere entrambe le gare romane – un fatto che in Formula E risulta essere una rarità assoluta. Montecarlo alla fine del mese di aprile ha visto invece il successo del belga Stoffel Vandoorne.

La doppietta di maggio a Berlino diede di nuovo gloria a Mortara e De Vries, proprio come era successo diversi mesi prima in Arabia Saudita, anche se in Germania con la vittoria dello svizzero a precedere quella dell’olandese. In seguito ecco gli eventi singoli di Giacarta e Marrakesh, con vittorie rispettivamente di Evans e Mortara, infine gli appuntamenti che abbiamo vissuto a luglio fra New York e Londra. Curiosamente abbiamo avuto quattro vincitori che non avevano ancora fatto festa nel corso della stagione, cioè il neozelandese Nick Cassidy e il portoghese Antonio Felix da Costa nella Grande Mela, poi il britannico Jake Dennis e il brasiliano Lucas Di Grassi sulle rive del Tamigi.











