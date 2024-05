Diretta Formula E/ ePrix Shanghai 2024 streaming video tv: il bis in Cina, oggi domenica 26 maggio

DIRETTA FORMULA E, EPRIX SHANGHAI 2024: SI COMPLETA LA DOPPIETTA IN CINA

Ieri ci sono state scintille, soprattutto all’interno del team Jaguar, oggi domenica 26 maggio 2024 la diretta Formula E replica in Cina con il secondo ePrix Shanghai 2024, dal quale naturalmente ci attenderemo di nuovo grande spettacolo. Si riparte ovviamente dai verdetti di ieri, cioè un podio per due terzi neozelandese e Jaguar, con Mitch Evans vincitore e al terzo posto il compagno di squadra e connazionale Nick Cassidy, ma con polemiche in realtà fra i due al termine di un duello entusiasmante fino all’ultimo giro, anche con altri protagonisti come ad esempio il tedesco Pascal Wehrlein, secondo sulla sua Porsche.

Le premesse per vivere un bis altrettanto incerto e divertente ci sono tutte, anche perché il tracciato del Shanghai International Circuit è molto ampio, essendo pensato soprattutto per la Formula 1, quindi le manovre dei sorpassi sono favorite e ieri non c’è nemmeno stato bisogno di ricorrere alla Safety Car, un fatto che non si verifica spesso nella diretta Formula E. Il debutto di Shanghai, cinque anni dopo Sanya per il ritorno in Cina, ci ha dunque regalato uno spettacolo che merita di essere ammirato una seconda volta nella doppietta nella metropoli asiatica, che oggi quindi ci farà vivere la diretta del dodicesimo atto (su 16) del Mondiale di Formula E 2024.

DIRETTA EPRIX SHANGHAI 2024 FORMULA E, STREAMING VIDEO TV: ORARI E COME VEDERE

Non cambiano gli appuntamenti rispetto a ieri, di conseguenza la partenza della gara per l’ePrix Shanghai 2024 sarà di nuovo alle ore 9.00 italiane, cioè le 15.00 locali, per una domenica mattina nella quale la diretta tv della Formula E per l’ePrix Shanghai 2024 sarà visibile in chiaro per tutti sul Canale 20 di Mediaset. Di conseguenza, sarà possibile seguire anche la diretta streaming video della Formula E, attraverso il servizio Mediaset Infinity; anche su Eurosport 2 e in streaming tramite Discovery + si potrà seguire la Formula E, ma naturalmente in questi casi su abbonamento.

DIRETTA EPRIX SHANGHAI 2024 FORMULA E: LA CLASSIFICA VERSO LA SECONDA GARA

In base ai verdetti di ieri possiamo naturalmente fare dei ragionamenti sulla diretta Formula E basandoci sulla classifica aggiornata del Mondiale Piloti, che vede Nick Cassidy sempre leader a quota 155 punti, seguito dal tedesco Pascal Wehrlein che è secondo con 142 punti. Ieri Wehrlein ha guadagnato tre lunghezze, rendendo ancora più appassionante un finale di stagione nel quale la diretta Formula E deve ancora vivere cinque atti, cioè oggi e poi le ultime due doppiette di fine giugno a Portland negli Usa e infine a Londra nel terzo weekend del mese di luglio.

Ieri c’è stato grande equilibrio ai vertici, tanto che i primi quattro dell’ordine d’arrivo sono anche i primi quattro nella classifica iridata, anche se con posizioni differenti: quarto al traguardo e terzo in classifica con 130 punti è il britannico Oliver Rowland, mentre grazie al successo del sabato è salito a quota 122 punti Mitch Evans. Potremmo considerare ancora in corsa pure Jake Dennis, ieri sesto e con il giro veloce, per cui adesso il britannico ha 111 punti, anche se evidentemente avrebbe bisogno di una rimonta pazzesca, mentre l’impresa sembra ormai solo un sogno per il francese Jean-Eric Vergne, sesto a quota 93 punti. Al di là dei numeri, tuttavia, non vediamo l’ora di divertirci nuovamente con la diretta Formula E…











