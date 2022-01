Diretta Fortitudo Bologna Varese/ Streaming video tv: per la salvezza (basket A1)

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA VARESE: SFIDA SALVEZZA!

Fortitudo Bologna Varese è in diretta dal PalaDozza, alle ore 20:00 di domenica 9 gennaio: si gioca una grande classica valida per la 15^ giornata di basket Serie A1 2021-2022. È l’ultimo turno del girone di andata, ma le squadre che si affrontano questa sera non scendono sul parquet da ben 21 giorni: tanto infatti è passato dagli ultimi impegni, poi il Covid ha preso il sopravvento e portato al rinvio di un’intera giornata e altre partite.

La Fortitudo non gioca dunque dalla sconfitta in un derby che aveva comunque disputato con orgoglio e qualità, potendolo anche vincere con qualche dettaglio gestito meglio; la Openjobmetis invece era caduta a Sassari al termine di un match condotto quasi per intero, con un +8 entrando nell’ultimo quarto. Ultime in classifica, si affronteranno in una serata delicatissima; vedremo allora cosa succederà nella diretta di Fortitudo Bologna Varese, nel frattempo possiamo fare una breve analisi sui temi principali che emergeranno da questa partita del PalaDozza.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Varese non è una di quelle che per questa giornata di campionato saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Da quest’anno sappiamo comunque che il broadcaster ufficiale della Lega è Discovery Plus, e dunque gli abbonati a questa piattaforma (a pagamento) potranno seguire questa e le altre sfide di basket Serie A1 in diretta streaming video. Per le altre informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, si potrà consultare liberamente il sito www.legabasket.it.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA VARESE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Fortitudo Bologna Varese potrebbe essere riassunta in pochi concetti: due squadre storiche che hanno onorato la nostra pallacanestro anche in epoca recente, due superpotenze anche del basket europeo (sia pure in epoche diverse) che poi hanno attraversato periodi bui e adesso stanno davvero faticando, rischiando nuovamente una retrocessione che sul campo era già avvenuta. Appena tre vittorie a testa in tutto il campionato, la F che ha già cambiato allenatore ma soprattutto rivoluzioni anche profonde nei due roster, a conferma di come le scelte estive siano già state sconfessate dai problemi sul campo.

È sinceramente doloroso dover assistere a una Fortitudo Bologna Varese che vale per abbandonare l’ultima posizione in classifica, ma questo passa oggi il convento; in più, ma questo sarà un tema comune a quasi tutte le squadre impegnate nel 15^ turno, la lunga sosta forzata potrebbe aver lasciato delle scorie a livello fisico, e questo allora sarà un aspetto da verificare alla palla a due. Che si alza tra poco, e noi non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà sul parquet del PalaDozza…



