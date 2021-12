Diretta Virtus Bologna Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: è derby! (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA FORTITUDO BOLOGNA: DERBY SENZA STORIA?

Virtus Bologna Fortitudo Bologna, in diretta dalla Segafredo Arena, si gioca alle ore 17:30 di domenica 19 dicembre: finalmente il derby, valido per la 12^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022. Sotto le due torri torna una partita che non potrà mai essere banale, anche se in questo momento potrebbe apparire scontata nel suo esito: le V nere infatti volano, seconde in classifica e reduci anche dalla terza vittoria consecutiva in Eurocup, campioni d’Italia in carica e costruite per fare il bis, provare a vincere tutto e tornare in Eurolega.

Diretta/ Trieste Milano (risultato finale 71-68): impresa dei padroni di casa

Le ambizioni le avevano anche le Aquile biancoblu, peccato che fin dall’inizio della stagione siano state disattese: la squadra si è immediatamente trovata in fondo alla classifica, ha immediatamente cambiato allenatore e ha faticato parecchio a trovare il ritmo. Eppure, appena prima del derby ha piazzato un +36 contro Trieste: segnale forte. Aspettando la grande diretta di Virtus Bologna Fortitudo Bologna, andiamo ad addentrarci ancor più nell’atmosfera di una partita comunque diversa da tutte le altre, provando a presentarne i temi principali.

Diretta/ Tortona Venezia (finale 77-65): ribaltone Derthona!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Fortitudo Bologna sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque canale riservato agli abbonati alla televisione satellitare (lo troveranno al numero 211 del loro decoder). L’alternativa come sempre riguarda la piattaforma Discovery Plus, alla quale bisogna essere abbonati: è il broadcaster ufficiale della Lega e dunque fornisce tutte le partite di Serie A1 in diretta streaming video. Ricordiamo inoltre che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, soprattutto il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

Diretta Napoli Trento/ Streaming video tv: un incrocio per il podio! (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Virtus Bologna Fortitudo Bologna avrebbe potuto rappresentare il ritorno al derby da parte di Jasmin Repesa, ma il tecnico croato come ben sappiamo ha rassegnato le dimissioni dopo una sola giornata; sarà allora la sfida da grande ex per Sergio Scariolo, che si trova dall’altra parte della barricata e sa bene che, soprattutto in questo momento, vincere la sfida di Basket City significherebbe tanto anche sul piano emotivo. È una Virtus Bologna che si presenta al derby decimata, con tanti infortuni che hanno minato il roster; nonostante questo mercoledì sera il Promitheas è stato battuto con agilità per continuare l’ottimo percorso in Eurocup.

Certo adesso in campionato le cose rischiano di essere diverse, soprattutto in una partita come questa: Antimo Martino sa fin troppo bene che battere le V nere avrebbe un enorme impatto sulla stagione di una Fortitudo che ogni settimana deve dimostrare di potersi salvare – e magari correre per i playoff – intanto il roster ha già subito modifiche sostanziali e qualche miglioramento c’è sicuramente stato (lo dimostra la vittoria di lunedì scorso) ma la strada da fare è ancora lunga e complessa, proseguirla con un successo esterno nella stracittadina ne renderebbe forse il prossimo tratto in leggera discesa…



© RIPRODUZIONE RISERVATA