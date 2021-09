Diretta Fortitudo Bologna Venezia/ Streaming video tv: Aquila nei guai (Supercoppa)

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA VENEZIA: AQUILA NEI GUAI

Fortitudo Bologna Venezia è la partita che, in diretta dal PalaDozza alle ore 18:30 di giovedì 9 settembre, si gioca per la quarta giornata nel gruppo A di Supercoppa basket 2021. Abbiamo già avuto il primo episodio tra queste due squadre: sei giorni fa la sfida del Taliercio aveva aperto il torneo, ed era stata netta la vittoria della Reyer. Per il momento dunque i valori in campo sono stati confermati, almeno con riferimento a quello che si era visto nel corso dell’ultima stagione; nel frattempo però l’Aquila ha perso anche contro Reggio Emilia, e dunque la sua situazione in questa Supercoppa appare già abbastanza complessa.

Per la Reyer invece si tratta di una sfida che la avvicinerebbe non poco ai quarti di finale, obiettivo che per gli orogranata si può considerare minimo; sarà dunque interessante vedere quello che succederà e se ancora una volta i pronostici verranno rispettati, ci aspettiamo comunque che la diretta di Fortitudo Bologna Venezia possa regalarci una sfida equilibrata e allora noi proviamo a capire quali potrebbero essere i temi principali legati al pomeriggio del PalaDozza, aspettando che la partita prenda il via.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Venezia non sarà disponibile: dobbiamo fare un discorso generale sulla trasmissione della Supercoppa basket 2021, e dire che nessuna partita sarà messa in onda dalla nostra televisione. Il torneo sarà invece una prerogativa di due broadcaster che forniranno la diretta streaming video: Discovery + lo abbiamo conosciuto in occasione delle Olimpiadi avendo l’integralità della diretta ai Giochi, Eurosport Player resta sempre la casa del grande basket nazionale e internazionale. In entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, le partite potranno essere seguite mediante dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

In Fortitudo Bologna Venezia i biancoblu non possono più sbagliare, perché perdere la terza partita in Supercoppa significherebbe essere aritmeticamente eliminati dalla competizione. C’è ancora una timida speranza per Jasmin Repesa, anche se tutto sommato possiamo dire che questo primo trofeo stagionale non rappresenti la priorità per un club che vuole rialzare la testa in campionato e deve lavorare sul medio periodo piuttosto che sul breve. L’anno scorso la salvezza è stata risicata e maturata solo alla penultima giornata, una delusione che ora dovrà essere riscattata come impone il blasone societario, e un passato assolutamente nobile.

Venezia sta invece vivendo un ottimo presente: anche se lo scudetto non è stato difeso la Reyer ha fatto comunque vedere di poterselo giocare in maniera costante, come già detto nei giorni scorsi la proprietà lagunare ha scelto di perseguire la continuità rispetto alle ultime stagioni e dunque il gruppo, al netto di qualche aggiunta di sostanza che in estate c’è stata, si conosce molto bene e proprio per questo potrebbe partire in vantaggio rispetto alle rivali. Tra poco si giocherà per la Supercoppa basket 2021, ma entrambe le squadre stanno già guardando più avanti…



