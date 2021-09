Diretta Fortitudo Bologna Reggio Emilia/ Streaming video tv, quasi derby (Supercoppa)

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA REGGIO EMILIA: QUASI UN DERBY

Fortitudo Bologna Reggio Emilia si gioca in diretta alle ore 20:30 di domenica 5 settembre: nella seconda giornata del gruppo A di Supercoppa basket 2021 avremo l’esordio stagionale della Unahotels, la squadra che due giorni fa ha riposato in questo girone completato da Venezia. Abbiamo già presentato la Fortitudo, una squadra che dopo l’annata davvero negativa ha scelto di ripartire dal grande nome, quello ovviamente di Jasmin Repesa tornato in biancoblu dopo 15 anni. Bisognerà ovviamente capire se il croato basterà per riportare la F dove le compete, intanto possiamo anche parlare di Reggio Emilia.

Una squadra che ha faticato parecchio nel riprendere il passo dopo l’addio di Max Menetti, e che infatti non è più riuscita a tornare ai playoff; l’anno scorso si è salvata alla fine, ma con Attilio Caja ha saputo cambiare passo e il pavese è stato giustamente confermato come tecnico anche per questa stagione. Vedremo intanto quello che succederà nella diretta di Fortitudo Bologna Reggio Emilia, una partita di Supercoppa basket 2021 molto interessante della quale, aspettandone la palla a due, possiamo provare a presentare i temi principali.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Reggio Emilia non sarà disponibile: dobbiamo fare un discorso generale sulla trasmissione della Supercoppa basket 2021, e dire che nessuna partita sarà messa in onda dalla nostra televisione. Il torneo sarà invece una prerogativa di due broadcaster che forniranno la diretta streaming video: Discovery + lo abbiamo conosciuto in occasione delle Olimpiadi avendo l’integralità della diretta ai Giochi, Eurosport Player resta sempre la casa del grande basket nazionale e internazionale. In entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, le partite potranno essere seguite mediante dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Come già detto, la diretta di Fortitudo Bologna Reggio Emilia ci presenta nuovamente l’Aquila biancoblu, una delle squadre maggiormente attese alla Supercoppa basket 2021 perché rappresenta una delle grandi piazze che stanno finalmente tornando in primo piano nel nostro movimento. Per la Fortitudo la pressione di fare bene si è ulteriormente alzata con lo scudetto vinto dalla Virtus Bologna, perché naturalmente queste due società sono sempre in competizione una con l’altra; Jasmin Repesa ovviamente non ha tempo di curarsi di quanto succede in casa bianconera e deve pensare alla sua squadra.

Così anche Caja, che ha confermato le sue ottime doti di allenatore in corsa ma ora, chiamato a guidare la Reggiana dall’inizio della stagione, potrà eventualmente fare quello che gli era riuscito a Varese, cioè portare il gruppo ai playoff. Tra i colpi di mercato dell’estate, sicuramente a Reggio Emilia spicca il grande ritorno di Andrea Cinciarini che ha giocato una finale scudetto con questa maglia, interessante anche la firma di Arturs Strautins che l’anno scorso, almeno finchè ha avuto tanti minuti, ha fatto molto bene a Varese.



