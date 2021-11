Diretta Fortitudo Bologna Venezia/ Streaming video tv: una grande sfida! (basket A1)

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA VENEZIA: POTENZIALE BIG MATCH!

Fortitudo Bologna Venezia, partita diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Alessandro Martolini e Federico Brindisi, prende il via alle ore 17:00 di domenica 14 novembre: siamo al PalaDozza, per la 8^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Potenzialmente si tratta di un big match: utilizziamo questo avverbio perché le due società hanno grandi ambizioni e una bella storia più o meno recente, ma attualmente stanno faticando più del dovuto come dimostra il passo della Fortitudo, che comunque ha vinto contro Treviso e potrebbe dunque essersi rilanciata.

La Reyer il colpo grosso lo ha fatto in Eurocup, fermando la corsa del Buducnost che era ancora imbattuto: una vittoria per riprendere la marcia in un autunno non troppo esaltante, anche se il ventello rifilato a Reggio Emilia in campionato ha portato una bella iniezione di fiducia come infatti si è visto. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Fortitudo Bologna Venezia, aspettando la quale possiamo fare qualche valutazione circa i temi principali che emergeranno dal pomeriggio al PalaDozza.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Venezia non è una di quelle che per questa 8^ giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Come sappiamo, il broadcaster ufficiale della Serie A1 è diventato Discovery Plus: sarà qui dunque che avremo la diretta streaming video (riservata agli abbonati) mentre sul portale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Fortitudo Bologna Venezia rappresenta come detto una sfida tra due squadre che hanno scritto la storia del nostro campionato, anche se negli ultimi anni lo hanno fatto in periodi diversi (quando la Reyer ha iniziato a vincere scudetti, l’Aquila era addirittura in Serie A2). Al momento le cose non stanno andando benissimo, facendo le dovute differenze; sicuramente la Reyer era più attesa a un campionato di alta classifica ma non era nei piani che la Fortitudo iniziasse malissimo anche in Supercoppa, e cambiasse allenatore dopo pochissime settimane.

Tornato in sella, Antimo Martino ha quasi il dovere di portare la società biancoblu ai playoff anche se il record attuale (2-5) ci dice che non sarà per nulla semplice. Come detto invece Venezia potrebbe aver centrato la vittoria della svolta in Eurocup, sia per il valore dell’avversario (che era 3-0 nel girone) siaper come è maturato il successo, cioè rimanendo sotto per tutta la partita e poi rimontando nel quarto periodo. Sarà interessante capire se la serata di martedì avrà ripercussioni positive anche sul match di Serie A1 che comincia tra poche ore…



