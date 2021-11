DIRETTA VENEZIA BUDUCNOST: LA REYER DEVE VINCERE!

Venezia Buducnost è in diretta dal Taliercio, alle ore 20:00 di martedì 9 novembre: nella quarta giornata di basket Eurocup 2021-2022 arriva in Veneto la squadra montenegrina, che nell’ultimo turno ha battuto la Virtus Bologna e dunque rappresenta una minaccia non indifferente per la Reyer, che comunque ha la fiducia dalla sua parte per aver chiuso con una roboante vittoria l’impegno di Serie A1, schiantando la non troppo abbordabile Reggio Emilia e riprendendo la corsa verso i primi posti della classifica.

Diretta/ Buducnost Virtus Bologna (risultato 86-82) streaming video tv: fine gara!

In Eurocup invece Venezia deve riscattare il clamoroso ko di Ulm: una partita che la Reyer stava controllando e che è stata persa con un inspiegabile blackout, andando a complicare la situazione nella classifica del gruppo B dove ora il record è 1-2. Il Buducnost invece vola imbattuto: sarà molto complicato imporsi nella diretta di Venezia Buducnost ma la squadra di Walter De Raffaele ha comunque le armi per prendersi la vittoria, aspettando che si giochi proviamo ora a fare qualche valutazione sui temi principali della partita.

Diretta/ Ulm Venezia (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca!

DIRETTA VENEZIA BUDUCNOST STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Buducnost sarà trasmessa su Sky Sport Arena, canale al numero 204 della televisione satellitare che questa stagione segue le partite di Eurocup delle italiane: sarà di conseguenza un appuntamento riservato agli abbonati, che in assenza di un televisore potranno assistere al match anche con il servizio di diretta streaming video, come sempre attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VENEZIA BUDUCNOST: RISULTATI E CONTESTO

Venezia Buducnost dunque rappresenta, almeno in questo momento, la partita più ostica nel cammino della Reyer in Eurocup: nelle scorse settimane abbiamo già detto che la formula di questa competizione è cambiata e che di conseguenza il tempo per recuperare e qualificarsi alla prossima fase c’è tutto, ma è anche evidente che bisogna evitare di perdere troppo terreno nelle prime giornate. Venezia ha iniziato la stagione in maniera ondivaga, con qualche sconfitta di troppo in un campionato nel quale punta almeno la semifinale playoff, e non riuscendo a trovare il giusto ritmo in campo internazionale; la sconfitta sul parquet di Ulm rappresenta appunto la summa di qualche limite strutturale nel roster della squadra di Walter De Raffaele, che come valori comunque sa bene di poter competere anche con le corazzate di Eurocup. Come il Buducnost in questo momento sembra essere, e allora possiamo dire che da appassionati la diretta di Venezia Buducnost è sicuramente una partita da non perdere…

Diretta/ Trento Lietkabelis (risultato finale 61-77) streaming: Kalaitzakis 20 punti

© RIPRODUZIONE RISERVATA