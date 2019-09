Diretta Francia Albania/ Streaming video tv: Deschamps contro Reja (Europei)

Francia Albania verrà diretta dall’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano: alle ore 20:45 di sabato 7 settembre, presso lo Stade de France a Saint Denis, i campioni del mondo in carica riprendono il cammino nelle qualificazioni agli Europei 2020. Nel gruppo H la situazione è ancora fortemente in bilico: i Bleus infatti hanno già vinto tre partite ma sono incappati in una inaspettata sconfitta in Turchia, dunque in questo momento ci sono tre nazionali che guidano la classifica con 9 punti (la terza è l’Islanda) e Didier Deschamps deve provare a cambiare passo se vuole evitare brutte sorprese, per esempio essere costretto a giocare lo spareggio. L’Albania, affidata dallo scorso aprile a Edy Reja, può tornare in corsa: i suoi punti sono 6 e dunque con un colpo grosso a Parigi si potrebbe riaprire tutto, anche se il pronostico dice che questa nazionale resta comunque inferiore alle sue avversarie nel girone. Adesso non resta altro da fare che aspettare la diretta di Francia Albania; nel frattempo possiamo sicuramente gettare uno sguardo su quelle che sono le scelte dei due Commissari Tecnici per questa partita, analizzandone in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Francia Albania non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese; questo significa che non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale per seguire la partita, ma per tutte le informazioni utili del caso potrete rivolgervi agli account dei social network proposti liberamente dalle due federazioni, consultando in particolar modo le pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ALBANIA

Qualche assente per Deschamps, che affronta Francia Albania con una formazione leggermente diversa: in difesa manca Umtiti e dunque sarà uno tra Zouma e Laporte a sostituirlo, affiancando Varane a protezione di Lloris. Sulle fasce vanno verso la conferma Pavard e Lucas Hernandz (che, qualora non fosse al 100%, potrebbe essere rimpiazzato da Digne); out anche Kante, a fare coppia con Pogba nel reparto di mezzo è possibile vedere Tolisso (ma se la gioca anche l’ex Roma Nzonzi), Matuidi invece dovrebbe giocare come esterno a sinistra lasciando a Fekir o Coman l’altra corsia, alle spalle della prima punta Giroud ci sarà invece Griezmann. Reja pensa al 3-4-1-2 per la sua Albania: davanti a Etrit Berisha una difesa composta da Veseli, Ismajli e Mavraj con gli esterni che avanzeranno la loro posizione, e che dovrebbero essere Hysaj e Lenjani. In mezzo al campo la regia sarà garantita da Abrashi, con Ramadani al suo fianco; a fluttuare tra le linee avremo il trequartista Kaçe, come sempre Cikalleshi si gioca il posto di prima punta con uno tra Sadiku e Uzuni.

QUOTE E PRONOSTICO

I Bleus partono nettamente favoriti nel pronostico per Francia Albania, tracciato dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker infatti vale 1,10 volte la posta l’eventualità del segno 1, che dovrete giocare per la vittoria interna dei transalpini. Il pareggio, regolato dal segno X, vi farebbe guadagnare una somma pari a 8,50 volte quanto puntato mentre siamo addirittura a 28,00 volte la cifra messa sul piatto per il segno 2, che identifica ovviamente il successo albanese.



