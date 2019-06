Diretta Turchia Francia/ Streaming video tv: trasferta ostica (Qualificazioni Europei

Turchia Francia, diretta dall’arbitro sloveno Damir Skomina questa sera, sabato 8 giugno 2019 alle ore 20.45 italiane presso il Konya Buyuksehir Belediye Stadium di Konya, sarà una delle sfide della terza giornata delle qualificazioni agli Europei di calcio 2020. Si affrontano in Turchia Francia le due squadre attualmente a punteggio pieno nel girone H. Ottima partenza nelle qualificazioni sia per i campioni del mondo in carica della Francia, che hanno calato il poker sia contro la Moldavia in trasferta sia contro l’Islanda in casa, e anche per i turchi che dopo lo 0-2 in Albania si sono ripetuti con un secco 4-0 casalingo contro la Moldavia. Sarà dunque una sfida già per il primato nel raggruppamento, con Albania e Islanda all’inseguimento che proveranno a riavvicinarsi almeno al secondo posto, che varrà anch’esso la qualificazione a Euro 2020.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Turchia Francia non si potrà seguire in diretta tv o in diretta streaming video via internet questa sera da Konya, almeno tramite canali italiani. Ci sarà però la possibilità di seguire l’incontro con aggiornamenti live sul sito uefa.com, nella apposita sezione dedicata alle qualificazioni europee.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA FRANCIA

Le probabili formazioni di Turchia Francia, partita valevole le qualificazioni a Euro 2020, quali spunti ci offrono? La Turchia del CT Gunes sarà schierata con un 4-3-3 con questo probabile undici titolare: Gunok; Celik, Demiral, Ayhan, Kaldirim; Tokoz, Tekdemir, Turuc; Tosun, Yilmaz, Calhanoglu. Risponderà la Francia allenata da Deschamps con un 4-2-3-1, presumibilmente schierato con: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Kurzawa; Pogba, Kante; Griezmann, Mbappé, Matuidi; Giroud.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Francia nettamente favorita per la vittoria contro la Turchia dai bookmaker. Quota per il segno 1 fissata a 7.00 da Bet365, quota per il segno X offerta a 4.20 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 1.57 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.05 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.72 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



