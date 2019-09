Diretta Francia Andorra/ Streaming video tv: “derby” senza storia (Europei 2020)

Francia Andorra, diretta dall’arbitro ucraino Mykola Balakin presso lo Stade de France di Saint Denis, si gioca stasera martedì 10 settembre alle ore 20.45. In un certo senso, potremmo parlare di un derby per questa partita del girone H delle qualificazioni agli Europei 2020: Francia Andorra è una sfida tra due Stati confinanti, legati anche dalla particolarità che la piccola nazione tra i Pirenei ha due capi di Stato, dei quali uno è il presidente della Repubblica Francese. La realtà ci dice naturalmente che dal punto di vista calcistico questa dovrebbe essere invece una partita senza storia. La Francia che un anno fa ha vinto il Mondiale è a quota 12 punti nella classifica del girone dopo il successo di sabato contro l’Albania. Andorra invece è ferma a zero punti e non è di certo la trasferta in Francia l’occasione più propizia per provare a conquistare almeno un punto…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Bisogna sottolineare che la diretta tv di Francia Andorra non sarà garantita da canali televisivi italiani e non possiamo nemmeno indicarvi una diretta streaming video. Informazioni importanti tuttavia potranno arrivare dalle due Federazioni e soprattutto dalla Uefa, in particolare grazie alla apposita sezione del sito all’indirizzo https://www.uefa.com/european-qualifiers/

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ANDORRA

Parlando delle probabili formazioni di Francia Andorra, ecco che Didier Deschamps potrebbe permettersi anche un ragionevole turnover rispetto alla vittoria di sabato contro l’Albania. Il modulo dovrebbe essere sempre il 4-2-3-1, tre giorni fa avevamo avuto Coman, Griezmann e Lemar titolari alle spalle di Giroud, alle loro spalle Tolisso e Matuidi in mediana e poi la difesa composta da Pavard, Varane, Lenglet e Lucas Hernandez davanti al portiere Lloris. Tra i panchinari c’è chi scalpita per trovare spazio almeno oggi contro Andorra, chiamata a una missione praticamente impossibile. Gli uomini del c.t. Koldo dovrebbero affidarsi a un ordinario 4-4-2 per fornire una prestazione dignitosa: compito difficile sia per la difesa a protezione del portiere Gomes, sia per gli attaccanti Vieira e Martinez che rischiano di vedere ben pochi palloni giocabili.

PRONOSTICI E QUOTE

Non stupisce naturalmente osservare che il pronostico di Francia Andorra sia nettamente squilibrato in favore dei padroni di casa. L’agenzia di scommesse sportive Snai quota infatti lo scontato segno 1 a 1,01. Si sale poi a 20,00 in caso di pareggio (segno X), che avrebbe già del clamoroso; uno storico colpaccio di Andorra varrebbe poi 40,00 volte la posta in palio per chi puntasse sul segno 2.



