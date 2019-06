Diretta Francia Corea del Sud/ Streaming video tv: al via i Mondiali femminili 2019

Francia Corea del Sud, in diretta dallo stadio Parco dei Principi di Parigi, oggi venerdì 7 giugno 2019 alle ore 21.00 sarà la sfida inaugurale del Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia. Le padrone di casa transalpine scenderanno dunque in campo prima di tutte le altre squadre contro le asiatiche, rappresentanti del loro continente assieme a Cina, Giappone, Australia e Thailandia. In un girone con le forti norvegesi e le insidiose nigeriana, questa partita potrebbe rappresentare già uno spartiacque per entrambe le formazioni, con le francesi che vestono i panni delle favorite sia per il fattore campo, sia per la modesta caratura tecnica, almeno sulla carta, delle coreane.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta Francia Corea del Sud sarà visibile in diretta tv sul satellite, con tutti gli abbonati Sky che potranno collegarsi sul canale numero 202, Sky Sport Mondiali. Ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito skygo.sky.it. Non scordiamo che pure la tv di stato si è assicurata i diritti per la trasmissione delle partite più interessanti della manifestazione iridata oltre che dei match dell’Italia e la sfida Francia Corea del sud fa parte del pacchetto: diretta tv garantita quindi su Raisport, con diretta streaming video offerta dal portale raiplay.it

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA COREA DEL SUD

Le probabili formazioni di Francia Corea del Sud, primo incontro per i Mondiali di calcio femminile 2019. La Francia dell’allenatrice Corinne Diacre giocherà con un 4-3-3 schierato con Bouhaddi; Torrent, Majri, Renard, Mbock Bathy Nka; Henry, Bibault, Geyoro; Le Sommer, Cascarino, Asseyi. Le transalpine puntano tutto su Eugénie Anne Claudine Le Sommer, bomber del Lione campione d’Europa femminile in carica. La Corea del Sud del commissario tecnico Yoon Deok-yeo risponderà con un 4-1-4-1 e questo undici titolare: Kim; Park, Shin, Lim, Jang; Cho; Lee M., Jeon, Ji, Lee Y.; Jung. Occhi puntati su Ji So-yun, centrocampista che gioca nel campionato femminile inglese con la maglia del Chelsea.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Francia nettamente favorita per la vittoria contro la Corea del Sud dai bookmaker. Quota per il segno 1 fissata a 1.12 da Bet365, quota per il segno X offerta a 7.50 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 21.00 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.57 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.25 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



