Diretta Francia Finlandia/ Streaming video tv: amichevole a Saint Denis per i Bleus

DIRETTA FRANCIA FINLANDIA: SPAZIO A ESPERIMENTI

Francia Finlandia, in diretta dallo Stade de France di Saint Denis, si gioca alle ore 21:15 di mercoledì 11 novembre: è una delle amichevoli internazionali previste per questo giorno, che come era accaduto in ottobre precede per ogni nazionale gli impegni di Nations League. In particolar modo i Bleus sono chiamati a un riscaldamento non da poco: avranno infatti la sfida diretta per l’obiettivo principale di questo contesto perché la Final Four è contesa con il Portogallo, e dunque il compito è particolarmente difficile. Discorso abbastanza simile per la Finlandia, che dopo essersi presa una storica qualificazione agli Europei deve fare i conti con la possibilità di centrare la promozione in Lega A ma parte in svantaggio nei confronti del Galles, e ha un calendario non troppo entusiasmante. Ad ogni modo questa è un’amichevole, dunque le scelte da parte dei due Commissari Tecnici potrebbero andare di conseguenza; staremo a vedere, ma mentre aspettiamo la diretta di Francia Finlandia possiamo valutare il possibile undici che i campioni del mondo in carica metteranno in campo, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

DIRETTA FRANCIA FINLANDIA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Finlandia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, per queste amichevoli internazionali che precedono gli impegni di Nations League non sono previste messe in onda e dunque non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video; per le informazioni utili del caso potrete provare a consultare gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, consigliamo in particolar modo di visitare le pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA FINLANDIA

Come per le ultime uscite, anche Francia Finlandia dovrebbe prevedere una difesa a tre: Didier Deschamps si è ormai convinto a utilizzare questo modulo ma dovrà fare a meno di Upamecano, che non rientra tra i convocati. Dunque davanti a Mandanda – ma occhio a Maignan – potremmo vedere Kimpembe e Lenglet con Lucas Hernandez o Zouma, tenendo per buono il fatto che Varane giocherà in Nations League; in mezzo al campo intanto ci saranno i due laterali che avanzeranno, qui Dubois si candida per la destra mentre Digne dovrebbe agire sull’altro versante, facendo compagnia ai centrali che potrebbero essere Rabiot e Moussa Sissoko, con Tolisso che a questo punto potrebbe fare un passo più avanti e occupare la trequarti. Magari con Marcus Thuram, in grande crescita nel Borussia Monchengladbach, o Fekir; Griezmann e Mbappé potrebbero avere spazio nella ripresa o iniziare la partita, non è ancora dato saperlo ma intanto come centravanti sono sicuramente in lizza Ben Yedder e Martial, lo stesso Thuram poi ha già dimostrato di saper giocare davanti a tutti.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a vedere quello che le quote fornite dall’agenzia Snai indicano per Francia Finlandia: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterà di incassare una vincita corrispondente a 1,19 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, contro il valore di 13,00 che accompagna l’eventualità del segno 2, per il successo della nazionale ospite. L’ipotesi del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote un guadagno che ammonta a 6,00 volte la giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA