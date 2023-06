DIRETTA FRANCIA GRECIA/ Video streaming tv: il precedente più recente è di 17 anni fa (19 giugno 2023)

DIRETTA FRANCIA GRECIA: I TESTA A TESTA

L’imminente diretta di Francia Grecia sarà il nono incrocio tra queste due nazionali: naturalmente il precedente che tutti ricordano è quello del giugno 2004, quarti di finale degli Europei che la nazionale ellenica aveva clamorosamente vinto. La partita era stata risolta da Angelos Charisteas, poi matchwinner della finale contro il Portogallo; il dato è ancora più incredibile se pensiamo che nelle altre sette partite la Francia ha ottenuto sei vittorie e un pareggio, in questo caso un 1-1 in trasferta nelle qualificazioni ai primi Europei della storia (quelli del 1970). La sfida più recente è ancora quella del novembre 2006, un’amichevole a Saint Denis risolta dal gol di Thierry Henry.

Quella era la Francia reduce dal secondo posto al Mondiale, ancora allenata da Raymond Domenech. Tra gli altri successi transalpini spicca il primo di sempre, anche questo sulla strada verso gli Europei 1960: un incredibile 7-1, mentre nel febbraio 1980 la Francia ci era andata vicina al Parco dei Principi “limitandosi” a un 5-1 grazie ai gol di Dominique Bathenay (rigore), Michel Platini autore di una doppietta, Didier Christophe e Yannick Stopyra. Per la Grecia era arrivato il temporaneo e poi inutile pareggio firmato da Thomas Mavros. (agg. di Claudio Franceschini)

FRANCIA GRECIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Grecia sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: appuntamento riservato ai clienti di Sky Sport sui canali Sky Sport Summer per la diretta integrale e Sky Sport Football (nel contenitore Diretta Gol Euro 2024), con l’emittente che metterà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video per Francia Grecia, che è attivabile grazie all’applicazione Sky Go.

FRANCIA GRECIA: QUALIFICAZIONI EURO 2024!

Francia Grecia, in diretta lunedì 19 giugno 2023 alle ore 20.45 presso lo Stade de France di Saint Denis, sarà una sfida valida per la quarta giornata delle qualificazioni a Euro 2024. La rivelazione ellenica al test dei vicecampioni del mondo: dopo essere salita di lega in Nations League la Grecia ha iniziato col piede giusto anche il cammino nelle qualificazioni europee, battendo Lituania e Irlanda e proponendosi come terzo incomodo tra Olanda e Francia almeno per il secondo posto.

I transalpini hanno già inflitto una dura lezione all’Olanda all’esordio di queste qualificazioni e ora proveranno ad andare in fuga dopo aver vinto giocando praticamente d’inerzia contro Gibilterra. Finora 3 vittorie consecutive per la Francia nel girone, una quarta varrebbe come un pass anticipato verso gli Europei. Francia e Grecia non si affrontano dal 15 novembre 2006, era un’amichevole e la spuntarono i Bleus di misura col punteggio di 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GRECIA

Le probabili formazioni della diretta Francia Grecia, match che andrà in scena allo Stade de France di Saint Denis. Per la Francia, Didier Deschamps schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Samba; Pavard, W. Fofana, Konaté, T. Hernandez; Tchouaméni, Camavinga; Coman, Griezmann, Mbappé; Giroud. Risponderà la Grecia allenata da Julio Cesar Ribas con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Chatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Masouras, Pavlidis, Pelkas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Francia Grecia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di qualificazione a Euro 2024. La vittoria della Francia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.22, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.00, mentre l’eventuale successo della Grecia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 12.00.











