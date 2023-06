DIRETTA GIBILTERRA FRANCIA/ Video streaming tv: è una storica prima volta (16 giugno 2023)

DIRETTA GIBILTERRA FRANCIA: I TESTA A TESTA

Gibilterra Francia rappresenta a suo modo un match storico: le due nazionali infatti non si sono mai incrociate, e dunque la piccola federazione europea aggiunge un’altra corazzata del calcio mondiale alla sua collezione di avversarie che, solo per rimanere a queste qualificazioni agli Europei 2024, ha già presentato l’Olanda. Sarà la prima sfida anche tra Julio Ribas e Didier Deschamps, due CT longevi: l’uruguaiano siede sulla panchina di Gibilterra da quasi cinque anni, per Deschamps addirittura saranno 11 all’inizio di luglio, e l’ex capitano dei Bleus ha già vinto Mondiali e Nations League, arrivando anche a un’altra finale di Coppa del Mondo oltre che quella degli Europei.

Dal punto di vista dei valori, il paragone è quasi imbarazzante: secondo i dati di Transfermarkt la rosa di Gibilterra non arriva a 2 milioni di euro e ha in Tjay De Barr (175 mila euro) il calciatore più prezioso, praticamente ogni singolo giocatore della Francia vale da solo più dell’intera nazionale avversaria e Kylian Mbappé costa di fatto 10 volte tanto tutta Gibilterra, del resto i Bleus hanno un valore della rosa che supera il miliardo di euro. Curioso notare come ben 20 calciatori transalpini giochino all’estero: la Ligue 1 sta crescendo, ma non ancora così tanto da rappresentare l’élite per i nazionali. (agg. di Claudio Franceschini)

GIBILTERRA FRANCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gibilterra Francia sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: appuntamento riservato ai clienti di Sky Sport sul canale Sky Sport Football (nel contenitore Diretta Gol Euro 2024), con l’emittente che metterà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video per Gibilterra Francia, che è attivabile grazie all’applicazione Sky Go.

PARTITA SENZA STORIA?

Gibilterra Francia, in diretta venerdì 16 giugno 2023 alle ore 20.45 presso l’Estádio Algarve di Faro, sarà una sfida valida per la terza giornata delle qualificazioni a Euro 2024. Sfida che per i Bleus sarà poco più di una formalità, essendo Gibilterra uno dei microstati che partecipano alle qualificazioni dei campionati Europei. Qualificazioni che sono iniziate col piede giusto per i transalpini con una doppia vittoria nel marzo scorso, prima in casa contro l’Olanda e poi sul campo dell’Irlanda.

Gibilterra non ha grandi velleità anche se le vittorie nel novembre scorso contro Andorra e Lichtenstein hanno dimostrato come tra le Nazionali del suo livello la qualità sia arrivata a buon punto per la Nazionale dello Stretto. Le qualificazioni Europee sono iniziate però con un doppio 0-3 subito contro Grecia e Olanda. Francia e Gibilterra si trovano per la prima volta di fronte in una partita ufficiale per le qualificazioni di Mondiali o Europei.

PROBABILI FORMAZIONI GIBILTERRA FRANCIA

Le probabili formazioni della diretta Gibilterra Francia, match che andrà in scena all’Estádio Algarve di Faro. Per Gibilterra, Julio Cesar Ribas schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Coleing; Torrilla, Olivero, Sergeant, Ronan; Lopes, Chipolina, Casciaro; Walker, Britto, Combes. Risponderà la Francia allenata da Didier Deschamps con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Maignan; Konaté, Upamecano, Koundé; Pavard, Camavinga, Rabiot, Theo Hernandez; Griezmann; Giroud, Mbappé.

GIBILTERRA FRANCIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Gibilterra Francia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di qualificazione a Euro 2024. La vittoria di Gibilterra con il segno 1 viene proposta a una quota di 40.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 22.00, mentre l’eventuale successo della Francia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.01.











