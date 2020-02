Diretta Francia Inghilterra/ Streaming video DMAX: esordio al Sei Nazioni 2020

Francia Inghilterra si gioca alle ore 16:00 di domenica 2 febbraio, presso lo Stade de France di Saint Denis: siamo in campo per la prima giornata del Sei Nazioni 2020, il tradizionale e annuale appuntamento tra le migliori nazionali dell’Emisfero Nord. La formula è ormai nota: si disputano cinque giornate in cui ogni squadra affronta tutte le sue avversarie. Sono previsti 4 punti per ogni vittoria, ma ci sono anche dei bonus addizionali: un punto alla squadra che segni almeno quattro mete in singola partita e uno a una che, sconfitta, riesca comunque a mantenere il distacco entro i 7 punti (compresi). Naturalmente anche l’Italia fa parte di questo torneo, che raggiunge la sua ventunesima edizione con la conformazione attuale; si parte subito con il botto perché a Saint Denis arriva la finalista mondiale impegnata in una partita contro una grande rivale, dunque non resta che vedere come andranno le cose nella diretta di Francia Inghilterra di cui al momento possiamo presentare i temi principali, aspettando che la sfida abbia inizio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Inghilterra, e sarà così per tutte le sfide del Sei Nazioni 2020, sarà trasmessa dal canale DMAX: lo trovate al numero 52 del digitale terrestre con un’altra sorpresa, visto che le partite del torneo di rugby verranno fornite anche dalla piattaforma OTT di Discovery DPlay, attraverso il canale dedicato D-RUGBY. Questo significa che, in assenza di un televisore, potrete seguire il match di Saint Denis e tutti gli altri in diretta streaming video, avvalendovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA FRANCIA INGHILTERRA: RISULTATI E CONTESTO

Francia Inghilterra è una partita classica: la nazionale dei tre leoni è ancora oggi uno dei grandi punti di riferimento nel mondo del rugby, e lo ha appunto dimostrato pochi mesi fa raggiungendo la finale di Coppa del Mondo (dove ha perso contro il Sudafrica) eliminando gli All Blacks nella partita precedente. Una nazionale che tutti devono temere, e che dal 2011 a oggi ha vinto il Sei Nazioni per tre volte; l’ultimo titolo tuttavia risale al 2017 – l’anno precedente era stato centrato il Grande Slam, ovvero la vittoria di tutte le partite – e allora c’è voglia di riscatto per strappare il trofeo dalle mani del Galles, che parte come campione in carica. La Francia in Coppa del Mondo ha perso ai quarti di finale contro i Dragoni, per un solo punto; resta una squadra di primissimo livello ma l’ultimo Sei Nazioni vinto risale a 10 anni fa, anche qui con Grande Slam. Anche nel nuovo millennio tuttavia c’è stato un periodo d’oro: la Francia infatti ha ottenuto cinque titoli tra il 2002 e il già nominato 2010, segnando sostanzialmente un’epoca. Non vediamo dunque l’ora di scoprire chi vincerà questa partita: i Galletti possono sfruttare il fattore campo per piazzare il colpo, l’Inghilterra si porterebbe già a buon punto dell’opera strappando un successo fuori casa…



