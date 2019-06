Diretta Francia Norvegia/ Streaming video tv: riconferma Blues (Mondiali femminili)

Francia Norvegia, in diretta dall’Allianz Riviera di Nizza, mercoledì 12 giugno 2019 alle ore 21.00 sarà una sfida valevole per la seconda giornata del Mondiali di calcio femminile in corso di svolgimento in Francia. Le padrone di casa transalpine hanno iniziato il loro cammino con un convincente 4-0 alla malcapitata Corea del Sud. Non è stato sufficiente alla Norvegia il 3-0 alla Nigeria per il primo posto, con le francesi ora favorite di un gol dalla differenza reti. Nell’esordio della Francia si è messa in luce la Renard con una doppietta, mentre la Norvegia ha battuto le africane con 3 gol in 37′, realizzati dalla Reiten, dalla Utland e con un autogol della Ohale. La sfida con ogni probabilità sarà decisiva nella corsa al primo posto nel girone A del Mondiale femminile.

STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Francia Norvegia sarà visibile in diretta tv sul satellite, con tutti gli abbonati Sky che potranno collegarsi sul canale numero 201 oppure 202, Sky Sport Uno o Sky Sport Mondiali. Ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA NORVEGIA DONNE

Le probabili formazioni di Francia Norvegia, mercoledì 12 giugno 2019 alle ore 21.00 presso l’Allianz Riviera di Nizza. Le padrone di casa saranno schierate con un 4-3-3 e scenderanno in campo con Bouhaddi; Torrent, Mbock Bathy, Renard, Majri; Henry, Thiney, Bussaglia; Le Sommer, Cascarino, Diani. Risponderanno le norvegesi con questa formazione schierata con un 4-4-2: Hjelmseth, Wold, Thorisdottir, Mjelde, Risa, Herlovsen, Graham-Hansen, Utland, Engen, Reiten, Minde.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Francia nettamente favorita per la vittoria contro la Norvegia. Quota per il segno 1 fissata a 1.33 da Bet365, quota per il segno X offerta a 4.75 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 10.00 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.72 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.00 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



