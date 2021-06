Diretta Francia Serbia/ Streaming video tv: ecco la finale (Europei basket femminile)

DIRETTA FRANCIA SERBIA: LA FINALE DEGLI EUROPEI!

Francia Serbia, in diretta dal Pabellon Municipal Fuente de San Luis di Valencia, si gioca alle ore 21:00 di domenica 27 giugno: è la finale degli Europei 2021 di basket femminile, ed è anche la riedizione della partita per il titolo che sei anni fa aveva portato in paradiso le balcaniche. Possiamo dire che alla fine il pronostico sia stato rispettato: certo fa impressione non vedere la Spagna nemmeno in semifinale, ma le iberiche sono arrivate alla manifestazione con assenze importanti e dunque ci stava che non riuscissero a onorare la difesa del trofeo.

La Serbia, che abbiamo visto all’esordio contro l’Italia, si gioca le sue carte ma con la sensazione di non partire favorita; la Francia ha qualcosa in più, e potrebbe finalmente mettere fine alla serie di argenti spezzando la maledizione, e tornare così sul tetto d’Europa. Aspettando che la diretta di Francia Serbia, proviamo adesso ad addentrarci nei temi principali della finale degli Europei 2021 di basket, individuando dove si potrebbe giocare questa sfida molto interessante e chi vincerà il titolo.

DIRETTA FRANCIA SERBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Serbia verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con la finale degli Europei 2021 di basket femminile sarà dunque riservato agli abbonati, che potranno accedere alle immagini tramite il loro decoder. In assenza di un televisore sarà loro possibile seguire la partita anche con il servizio di diretta streaming video, che come sempre non comporta costi aggiuntivi: basterà attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA FRANCIA SERBIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Francia Serbia si presenta molto interessante: certamente il primo dato che balza all’occhio è che queste due nazionali sono sempre state sulla breccia negli ultimi anni, rappresentano l’élite della pallacanestro femminile e dunque, almeno sulla carta, daranno vita a una grande partita. Se però le Bleus hanno vinto in maniera sostanzialmente netta la loro semifinale contro la Bielorussia, le balcaniche sono arrivate all’ultimo possesso contro un Belgio che tecnicamente avrebbe avuto la palla per vincere e volare in finale, ma non sono riuscite a tirare. Adesso si resetta tutto, perché in tornei come questo ogni partita fa sostanzialmente a sé; i dati ci parlano di una Francia che tira molto meglio dall’arco ma fa leggermente peggio in area, controlla più rimbalzi – anche e soprattutto offensivi – ma ha meno recuperi, per contro anche più assist e meno palle perse. Si giocherà su equilibri sottili, per cui staremo a vedere chi vincerà la finale degli Europei 2021 di basket femminile.

